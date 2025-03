In preda all'ira lancia oggetti dal balcone a Torino, la polizia interviene: aveva la casa piena di droga

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Torino per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta dopo che una pattuglia del Commissariato di P.S. Madonna di Campagna è intervenuta in Via Saorgio per una segnalazione di disturbo.

Intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti sono stati chiamati a intervenire a causa di un uomo che, in preda a una crisi d’ira, lanciava oggetti dal balcone di casa. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno individuato l’appartamento e sono riusciti a farsi aprire dall’uomo, che mostrava un atteggiamento insofferente.

Scoperta nell’appartamento

All’interno dell’alloggio, che si presentava a soqquadro, gli agenti hanno notato due grosse scatole utilizzate per la coltivazione indoor di cannabinoidi, dalle quali proveniva un forte odore di marijuana essiccata. Sono stati rinvenuti vasi, terriccio per la semina e 11 arbusti essiccati di marijuana, per un peso complessivo di 1,475 kg, una busta di funghi allucinogeni, materiale per il confezionamento e denaro contante per 355 euro.

Convalida dell’arresto

La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto. Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari, e vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato sino alla sentenza definitiva.

