Giovanni Donzelli insulta il giornalista Giacomo Salvini che aveva pubblicato le chat di FdI: "Pezzo di me**a"

“Finché c’è questo pezzo di me**a non parlo”. Bufera su Giovanni Donzelli, deputato e responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, che alla Camera ha aggredito verbalmente il giornalista del Fatto Quotidiano Giacomo Salvini, insultandolo alla presenza di altri cronisti. L’episodio è stato riportato dalla versione online del quotidiano, che ha anche pubblicato un audio.

Giovanni Donzelli insulta il cronista Giacomo Salvini

L’episodio dell’insulto al giornalista del Fatto Quotidiano è avvenuto nella giornata di oggi, martedì 25 marzo.

Come riporta il quotidiano, Giovanni Donzelli assieme al suo staff stava entrando dall’ingresso laterale della Camera dei deputati quando è stato avvicinato da alcuni cronisti per fargli qualche domanda sui temi del giorno.

Fonte foto: ANSA Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia

Tra questi Giacomo Salvini, autore tra l’altro del libro Fratelli di chat basato sulle chat dei parlamentari, ministri e dirigenti di Fratelli d’Italia dal 2018 al 2024.

Alle loro domande Donzelli ha risposto così: “Con onestà, sincero, vi dico che finché c’è questo pezzo di me**a non parlo coi giornalisti”.

Di fronte alle rimostranze dei colleghi, il parlamentare FdI ha ripetuto gli insulti: “Io capisco che per rispetto a lui, allora non parlate con me ma io finché c’è questo pezzo di me**a non parlo”.

Donzelli ha poi aggiunto di non volersi “mettere a discutere. Non è il modo, ne parleremo in tribunale”, ha detto entrando in Parlamento.

Donzelli difende giornalista di Quarta Repubblica

Lo stesso Donzelli, pochi giorni fa, era invece intervenuto per difendere un’altra giornalista.

L’esponente del partito della premier Meloni aveva chiesto l’intervento dell’Ordine dei giornalisti a difesa di Lavinia Orefici di Quarta Repubblica, che – a suo dire – sarebbe stata aggredita da Romano Prodi durante l’intervista sul Manifesto di Ventotene.

La solidarietà della redazione del Fatto

In una nota dei comitati di redazione, i giornalisti del Fatto Quotidiano hanno condannato il “gesto intollerabile del deputato di Fratelli d’Italia nei confronti del nostro collega”.

Gli insulti rivolti a Salvini “superano ampiamente ogni limite della normale (e spesso, giustamente, vivace) dialettica tra politici e giornalisti”, si legge nella nota.

“Denigrare pubblicamente un cronista perché non piace quel che ha scritto è un gesto intollerabile che offende tutta la categoria: un bavaglio alla libertà di stampa, un’intimidazione a chi fa il proprio lavoro e un attacco alla persona a cui questa maggioranza probabilmente crede di poterci far abituare”.

Le reazioni

Gli insulti di Donzelli al giornalista hanno scatenato le reazioni delle opposizioni. Il senatore del Pd Filippo Sensi parla di “una violenza verbale inaudita e gravissima”.

“E questa sarebbe la destra ‘istituzionale’ di Fratelli d’Italia? Nessuna sorpresa: la loro vera natura è questa. Odiano la stampa libera, non tollerano chi li critica e reagiscono con insulti e aggressioni verbali”, ha detto la senatrice M5S Barbara Floridia, presidente della Commissione Vigilanza Rai.

“Licia Ronzulli che insulta un parlamentare di opposizione, Matteo Renzi, adesso Giovanni Donzelli insulta un giornalista, Giacomo Salvini. Questa destra non ha il senso del limite”, ha detto la senatrice di Italia Viva Raffaella Paita.