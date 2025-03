Il Governo Meloni entra nella top 5 dei più duraturi nella storia d'Italia dal 1946, quali sono i primi 4

Il Governo Meloni è il quinto più duraturo nella storia d’Italia dal 1946. A sottolineare questo record è stata la stessa premier con un video pubblicato sui social in cui evidenzia come l’esecutivo abbia “ancora il consenso dei cittadini, cosa non scontata” e la maggioranza sia ancora coesa “cosa ancora meno scontata”.

Il Governo Meloni nella top 5 dei più duraturi

“Esattamente oggi il nostro governo entra nella lista dei cinque governi più duraturi della storia della Repubblica italiana”, è quanto scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La premier ricorda come “in 79 anni di storia repubblicana” l’Italia abbia avuto “ben 68 governi, noi oggi siamo al quinto posto per durata, significa che abbiamo risalito 63 posizioni in circa 127 settimane di governo, è un risultato che voglio condividere per ringraziare i tanti cittadini che continuano a sostenerci e che ci danno la forza per andare avanti con determinazione”.

Giorgia Meloni

Quali sono stati i quattro governi più duraturi

Ripercorrendo la storia della Repubblica Italiana, il governo più duraturo di tutti è stato il cosiddetto “Berlusconi II” rimasto in carica per ben 1412 giorni dall’11 giugno 2001 al 23 aprile 2005.

Al secondo posto c’è il “Berlusconi IV” rimasto in carica 1287 giorni dall’8 maggio 2008 al 16 novembre 2011. Chiude il podio l’esecutivo “Craxi I” che si è insediato il 4 agosto 1983 ed è terminato il 1° agosto 1986 per un totale di 1093 giorni.

Davanti al Governo Meloni, nella top 5 dei più duraturi, c’è infine l’esecutivo “Renzi” con i suoi 1024 giorni in carica dal 22 febbraio 2014 al 12 dicembre 2016.

Il messaggio di Giorgia Meloni

Nel video Giorgia Meloni spiega di trovarsi nella sala a Palazzo Chigi che raccoglie le immagini di tutti i presidenti del consiglio d’Italia. “Pochissimi di questi uomini – afferma – sono rimasti al governo per più di due anni, nessuno di loro è arrivato alla fine della legislatura con lo stesso governo”.

“Significa – prosegue la premier – che in Italia i governi si sono succeduti senza avere nella maggior parte dei casi il tempo di portare avanti una qualsiasi strategia definita o concreta e l’Italia l’ha pagato perché la stabilità è fondamentale per dare a una nazione una visione, una autorevolezza, una centralità internazionale, una politica che costruisca per il futuro invece che limitarsi ad accaparrarsi consenso facile per il presente”.

Gli obiettivi futuri del Governo Meloni

La presidente del Consiglio coglie l’occasione per ribadire quali sono i punti fondamentali del suo programma di Governo.

“La riforma del premierato che intanto procede in Parlamento – ha detto – io la considero fondamentale per l’Italia perché fa due cose essenziali: restituisce ai cittadini il pieno potere di scegliere da chi vogliono essere governati e garantisce che chi viene scelto abbia il tempo per realizzare il mandato che ha ricevuto”.

Secondo Meloni, in questo modo sarà possibile “dare continuità alle strategie di lungo periodo e costruire un’Italia più forte, più autorevole, più competitiva”.

Infine la premier ritiene che un’Italia più solida abbia bisogno di istituzioni stabili e “di governi che possano lavorare con il tempo e la forza necessari a dare risposte concrete alla nazione” e l’esecutivo Meloni intende andare “avanti con serietà e determinazione perché è quello che gli italiani ci chiedono e soprattutto che gli italiani meritano”.