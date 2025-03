Diego De Vivo morto nella scuola calcio Cantera Napoli per un malore prima dell'allenamento: aveva 14 anni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Choc in una scuola calcio di Napoli, dove un ragazzino di 14 anni, Diego De Vivo, è morto in seguito a un malore accusato prima di iniziare l’allenamento. La società, Cantera Napoli, ha dedicato al giovane un pensiero sui social network: “Distrutti dal dolore. Riposa in pace, campione”.

Come è morto Diego De Vivo a Napoli

Il giovane calciatore Diego De Vivo è morto all’età di 14 anni nella serata di mercoledì 26 marzo.

Come riportato da Il Mattino, il giovane ha accusato un malore prima di iniziare l’allenamento alla scuola calcio Cantera Napoli, in strada comunale Selva Cafaro. Sul posto sono intervenuti i militari del nucleo operativo e quelli di Napoli Stella. La salma del ragazzino è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per consentire l’esame autoptico.

Il primo post della scuola calcio Cantera Napoli

La società Cantera Napoli ha commentato l’accaduto in due post distinti pubblicati sui canali social.

Nel primo, pubblicato poco prima della mezzanotte tra mercoledì e giovedì, si legge: “Una tragedia ha colpito l’intera famiglia Cantera Napoli. Siamo sotto shock. Sono immediatamente sospese tutte le attività”.

Il secondo messaggio di Cantera Napoli per Diego De Vivo

Il secondo messaggio, andato online pochi minuti dopo sui canali social di Cantera Napoli, mostra la foto del giovane Diego De Vivo, accompagnata da una dedica speciale: “Distrutti dal dolore per la tragica scomparsa del nostro Diego De Vivo. Riposa in pace, campione”.

Già tantissimi, in poche ore, i commenti di persone che hanno voluto rendere omaggio alla memoria del giovane ragazzo deceduto a Napoli e mostrare vicinanza alla sua famiglia.