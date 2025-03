Guo Jiaxuan morto dopo uno scontro in allenamento, colpo alla tempia: la famiglia del calciatore vuole i video

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Choc in Cina per la scomparsa di Guo Jiaxuan, giovane calciatore cinese, morto dopo uno scontro durante un allenamento in Spagna in cui ha riportato un grave trauma cranico. La famiglia del giocatore, deceduto un giorno prima del suo 19esimo compleanno, vuole far chiarezza attorno alla sua scomparsa e ha richiesto le immagini.

Come è morto Guo Jiaxuan

Il calciatore Guo Jiaxuan è morto un giorno prima del suo 19esimo compleanno per le conseguenze di un grave trauma cranico riportato in allenamento in Spagna. Lo hanno riferito i media locali, che hanno ricordato che il giocatore era finito in coma il mese scorso dopo uno scontro di gioco in una partita di allenamento tra l’Under 20 cinese e gli spagnoli della RC Alcobendas a Madrid.

Guo Jiaxuan è stato dichiarato “cerebralmente morto” da un ospedale locale ed era stato trasferito in Cina per proseguire le cure. Il calciatore è morto al Beijing Tiantan Hospital dopo l’inesorabile deterioramento delle sue condizioni.

Fonte foto: ANSA

Guo Jiaxuan ha preso parte anche FC Bayern World Squad, progetto del Bayern Monaco per offrire ai giovani calciatori di tutto il mondo la possibilità di mettersi in mostra e confrontarsi col calcio professionistico.

La protesta della famiglia di Guo Jiaxuan

Il fratello di Guo Jiaxuan ha pubblicato sui social una foto in bianco e nero del calciatore, con la scritta: “L’ultimo giorno del suo 18esimo anno sarà congelato per sempre”.

Il mese scorso aveva fatto sapere che le condizioni del fratello non stavano mostrando “alcun miglioramento” e che la famiglia stava “gradualmente accettando la realtà”.

Come riportato dall’agenzia AGI, le circostanze precise che hanno portato all’infortunio e, poi, al decesso di Guo Jiaxuan – sembra un forte colpo alla tempia – sono al momento ancora poco chiare.

La famiglia del calciatore ha accusato la Beijing Football Association di aver nascosto informazioni e di non aver comunicato in maniera corretta con loro. I parenti di Guo Jiaxuan hanno chiesto di avere i filmati della partita, oltre a maggiori dettagli sulle cure mediche del ragazzo prima che raggiungesse l’ospedale e le informazioni sulla sua assicurazione.

Il fratello di Guo Jiaxuan ha scritto sui social che la famiglia “vuole solo verità e giustizia“.

Lo scorso 13 febbraio, la Beijing Football Association aveva annunciato di essere “profondamente rattristata” dall’incidente e aveva assicurato che avrebbe “fatto ogni sforzo per svolgere un lavoro di approfondimento”.

Chi era il calciatore Guo Jiaxuan

Guo Jiaxuan ha giocato per la squadra Under 19 del Beijing Guoan di prima divisione ed era stato selezionato per la selezione Under 17 della Cina nel 2023.

Precedentemente, il calciatore aveva preso parte alla FC Bayern World Squad, un progetto annuale gestito dal Bayern Monaco, celebre club della Bundesliga in Germania, che offre ai giocatori di talento di tutto il mondo la possibilità di mettersi in mostra nel calcio professionistico.

Proprio il Bayern Monaco ha pubblicato sul suo sito internet una nota per ricordare il giovane calciatore, esprimendo vicinanza “ai suoi parenti e ai suoi amici”.