Calciatore Amato Ciciretti a processo per stalking all'ex moglie, lo schiaffo e le minacce: "T'ammazzo"

Dai campi di calcio alle aule di tribunale. Il calciatore Amato Ciciretti, con un passato in serie A, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di stalking e lesioni nei confronti dell’ex moglie. Secondo l’accusa l’ex giocatore di Benevento e Parma era arrivato a minacciarla di “sfregiare il suo bel faccino” e ucciderla se lo avesse denunciato.

Amato Ciciretti a processo per stalking

Martedì 18 marzo il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per Amato Ciciceretti.

Il calciatore del Latina, con un passato in serie A, è accusato di comportamenti vessatori, lesioni e minacce e nei confronti dell’ex moglie, da cui si è separato nel 2022.

Ora andrà a processo, dopo che il gip ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla procura.

Minacce all’ex moglie: le accuse

Come riporta Repubblica, le molestie e le minacce sarebbero iniziate al momento della separazione dei due nell’agosto 2022 e andate avanti fino a marzo 2023.

Secondo l’accusa Ciciretti avrebbe seguito la donna in modo ossessivo, installando anche un dispositivo gps nell’auto di lei.

Numerosi gli insulti e le minacce, alla donna ma anche ai genitori di lei, tanto da costringerla a uscire di casa soltanto se accompagnata da altre persone.

Secondo gli inquirenti era arrivato addirittura a minacciarla di “sfregiare il suo bel faccino, tagliarle la gola, ucciderla se lo avesse denunciato”.

Nel settembre 2022 poi l’uomo era andato a casa dell’ex per vedere il contenuto del suo telefono: al suo rifiuto l’avrebbe colpita con uno schiaffo e strattonata violentemente, facendola cadere a terra.

La carriera da calciatore di Amato Ciciretti

Nato a Roma il 31 dicembre 1993, Amato Ciciretti è cresciuto nelle giovanili della Lazio e poi in quelle della Roma.

Di ruolo centrocampista, ha iniziato la sua carriera da calciatore professionista nel 2012 con la Carrarese, in serie C.

L’esordio in serie A arriva nel 2017 con la maglia del Benevento, di cui è stato protagonista della doppia promozione dalla C.

Nel corso della sua carriera ha vestito numerose altre maglie, tra cui L’Aquila, Parma (in serie A), Ascoli, Empoli e Chievo Verona. Gioca attualmente con il Latina in serie C.

Nel 2011 ha collezionato alcune presenze con le nazionali italiane giovanili, Under 18 e Under 19.