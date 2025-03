Sapir Berman prima arbitra di calcio transgender nel match tra nazionali, in Israele è famosa: "Grande onore"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’israeliana Sapir Berman è stata la prima arbitra transgender a dirigere una partita tra nazionali di calcio. La 30enne ha arbitrato la partita tra Irlanda del Nord e Montenegro, valida per le qualificazioni agli Europei femminili under 17, finita con la vittoria per due a uno della squadra ospite. La Uefa ha già assegnato a Sapir Berman anche la partita di sabato 22 marzo tra Kazakistan e Montenegro.

Prima arbitra transgender per una partita internazionale

Quella di Belfast è stata una partita storica per il calcio. Per la prima volta, infatti, un’arbitra transgender ha diretto una gara internazionale.

Il match è stato molto corretto, con pochi falli da una parte e dall’altra e un solo cartellino giallo sventolato da Sapir Berman.

Fonte foto: Getty

Sapir Berman durante una partita tra Hapoel Haifa e Beitar Gerusalemme

Sapir Berman: “Difendo le mie sorelle della comunità Lgbtqia+”

La 30enne israeliana, che ha annunciato la transizione quattro anni fa, è una direttrice di gara molto apprezzata in patria. Come ha spiegato in un’intervista, per lei diventare arbitra di livello internazionale “è un grande onore e un grande orgoglio”.

Soprattutto, ha detto Sapir Berman, “rappresenta l’opportunità di continuare a fare ciò che amo, nel mondo che mi ha plasmata e dove sono cresciuta”. Intervistata prima della partita, Berman ha detto che avrebbe cercato di fare del suo meglio per rappresentare Israele e “difendere le mie sorelle della comunità Lgbtqia+ e mostrare che ogni sogno è possibile grazie a un potente strumento come lo sport professionistico”.

“Quando le giovani giocatrici vedono la diversità sul campo, sono aiutate a rendere normale l’inclusione. Si invia un forte messaggio, ciò che conta davvero è il talento e l’impegno”, ha affermato ancora la direttrice di gara israeliana.

Sapir Berman, arbitra molto apprezzata in patria

Sapir Berman non è stata la prima persona transgender ad aver arbitrato una partita di calcio semiprofessionistica. Questo primato appartiene all’inglese Lucy Clark, scesa in campo nel 2018.

Ma la 30enne israeliana è stata la prima ad arbitrare una partita di livello internazionale. Da diversi anni Sapir Berman arbitra nel massimo campionato calcistico di Israele, la Premier League, e ora ha raggiunto questo importante traguardo.

Tra l’altro in un momento molto delicato per le persone transgender, visto che l’amministrazione Trump ha introdotto restrizioni alla partecipazione di atlete transgender nelle competizioni femminili a livello universitario. Lo stesso presidente americano ha citato, sbagliando, il caso della pugile Imane Khelif.