Anziani trovati morti a Monte Ricco, macabra scoperta in villetta: deceduti da mesi, ipotesi intossicazione

Sono entrati nella villetta per una normale esplorazione, ma all’interno c’erano due cadaveri. La macabra scoperta è avvenuta a Monte Ricco, una zona collinare tra Verona e Negrar. Così due anziani sono stati trovati morti, con i corpi mummificati. Il decesso potrebbe risalire ai tre mesi precedenti il ritrovamento, probabilmente per un’intossicazione da monossido di carbonio.

Macabra scoperta a Monte Ricco

Le informazioni sono ancora in divenire. Secondo le prime indiscrezioni riportate dall’Ansa lunedì 17 marzo a Monte Ricco, un promontorio sopra la frazione di Parona tra Verona e Negrar, due anziani sono stati trovati morti all’interno di una villetta.

A fare la macabra scoperta sarebbero stati tre giovani che praticavano l’urbex, la nota attività di esplorazione urbana dei posti abbandonati.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Macabra scoperta a Monte Ricco, frazione di Negrar (Verona). I corpi di due anziani morti sono stati rinvenuti in una villetta da tre ragazzi che praticavano l’urbex. Il decesso potrebbe risalire a tre mesi fa

Come riporta L’Arena i giovani avrebbero raggiunto l’abitazione dopo aver scavalcato il cancello per poi incamminarsi lungo il vialetto di accesso alla casa. I ragazzi, probabilmente, non immaginavano che la casa fosse ancora in uso.

Una volta all’interno della casa i tre avrebbero trovato il corpo della donna, seduto, di fronte al caminetto. Al piano di sopra, nella zona notte, sarebbe stato trovato il corpo dell’uomo riverso sul pavimento. Entrambi i cadaveri erano mummificati.

Gli anziani probabilmente morti da mesi

Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della questura di Verona. Secondo le prime indiscrezioni sui rilievi, i due anziani potrebbero essere morti da diversi mesi, probabilmente da novembre 2024.

Dalle prime ipotesi emerge che la coppia potrebbe aver trovato la morte a seguito di un’intossicazione da monossido di carbonio esalato dall’accensione del caminetto. La Procura di Verona ha disposto l’autopsia.

Una vita ritirata

Per il momento sono poche le informazioni trapelate sulla coppia rinvenuta priva di vita a Monte Ricco. Secondo Brescia Oggi e TgVerona i due anziani conducevano una vita ritirata con rari rapporti sociali. Per questo motivo, probabilmente, la loro assenza sarebbe passata inosservata per tutti questi mesi.

Un probabile dramma della solitudine, questo, che ricorda la vicenda dei due gemelli ultrasettantenni morti a Roma nel loro appartamento: l’allarme era stato dato da una vicina a seguito dell’odore sgradevole che proveniva dalla loro abitazione.