Madre e figlio trovati morti in casa a Chiaravalle vicino Ancona: ipotesi omicidio-suicidio, indagini in corso

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Giallo a Chiaravalle. I corpi senza vita di una donna di 79 anni e di un uomo di 54 anni, madre e figlio, sono stati trovati in un’abitazione della cittadina in provincia di Ancona. Sui cadaveri sono state rilevate ferite da taglio e nella casa trovati sangue e coltelli. In corso le indagini, si ipotizza che possa trattarsi di un caso di omicidio-suicidio.

Madre e figlio trovati morti a Chiaravalle

La tragica scoperta è stata fatta nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 15 maggio, all’interno di un appartamento in via Gramsci a Chiaravalle, in provincia di Ancona.

Come riporta Ansa, a lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini che avvertivano un forte odore proveniente dalla casa: i vigili del fuoco sono entrati nell’abitazione assieme ai carabinieri e hanno trovato madre e figlio morti.

Fonte foto: Tuttocittà.it La tragedia a Chiaravalle, in provincia di Ancona

Chi erano le vittime

Il Resto del Carlino riferisce che le vittime sono Loredana Molinari, 79 anni, e Maurizio Bucciarelli, 54 anni. Lei pensionata, lui bancario, madre e figlio vivevano insieme in quell’appartamento di via Gramsci.

Stando ai primi accertamenti medico-legali, il decesso dei due risalirebbe ad alcuni giorni fa. Stando alle prime informazioni, i vicini di casa non li vedevano da giorni, da almeno una settimana.

Dalla porta dell’appartamento aveva iniziato a diffondersi sulle scale un forte odore, verosimilmente dovuto alla decomposizione dei corpi, che ha indotto i vicini a chiamare il 112. Quindi la tragica scoperta.

Le indagini: ipotesi omicidio-suicidio

Sulla morte di madre e figlio stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Jesi e del nucleo investigativo di Ancona, coordinati dalla procura di Ancona.

Tra le ipotesi che si stanno seguendo c’è quella dell’omicidio-suicidio, ma gli accertamenti sono ancora in corso e non è possibile al momento escludere altre piste.

Sui corpi sono state trovate ferite da arma da taglio, nell’appartamento tracce di sangue e coltelli, ma bisognerà attendere l’esito delle autopsie disposte dal pm Ruggiero Dicuonzo per stabilire con certezza le cause della morte.

Stando a quanto emerso, non sono stati trovati segni di effrazione a porta e finestre dell’appartamento.