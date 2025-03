Peppino Di Capri al comizio di Salvini a Napoli: "Mi fermai a cena, hanno scritto che sono diventato leghista"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Uscirà a breve un film sulla vita di Peppino Di Capri, e l’85enne cantanti campano si è raccontato in una intervista, nella quale ha parlato di alcuni episodi avvenuti negli anni, dal successo con Champagne agli incontri con Berlusconi e Matteo Salvini: “Sono andato a regalargli due miei cd, ma non immaginavo che si scatenassero tante sciocchezze su di me”.

L’intervista a Peppino Di Capri

Peppino Di Capri, cantante partenopeo classe 1939, ha recentemente tenuto un’intervista con il Corriere della Sera, in occasione della prossima uscita di Champagne, film sulla vita dell’artista che andrà in onda su Rai Uno lunedì 24 marzo.

Il cantante ha raccontato diversi episodi della sua carriera, a partire proprio dalla storia di Champagne, canzone che gli ha cambiato la vita e che inizialmente aveva pensato di dare “a Modugno o Aznavour. Una mattina mi svegliai, riascoltai il mio provino e mi chiesi: ‘Ma perché devo regalarla a loro? Me la canto io’”.

Peppino Di Capri al Festival di Sanremo nel 2023

Peppino Di Capri (nome d’arte di Giuseppe Faiella) ha poi raccontato di un duetto tenuto con Berlusconi (“Salì in pedana e mi rubò il microfono. Sapeva a memoria tutto il mio repertorio”) e di un comizio di Salvini a Napoli al quale partecipò.

L’episodio con Matteo Salvini

L’episodio risale al marzo 2017, in occasione di un comizio al Palacongressi di Fuorigrotta a Napoli di Matteo Salvini: “Un amico mi aveva detto che, ad una conferenza stampa, Salvini aveva espresso apprezzamenti su di me. Sono andato a regalargli due miei cd, l’ultimo e quello dal vivo” ha raccontato il cantante.

“Lui mi ha chiesto se rimanevo e io ho risposto che restavo un po’ a sentirlo – ha poi continuato Di Capri – Mi sento un uomo libero e vado a sentire chi voglio e posso. Prima che iniziasse gli ho detto ‘voglio vedere come te la cavi a giustificare le brutte cose che dicesti sui napoletani’. Mi ha risposto che era roba di 4 anni fa e io gli ho detto che i napoletani non dimenticano”.

In seguito a quell’incontro, il cantante ricevette diverse accuse di essere diventato un leghista, ma nonostante ciò “non mi sono pentito, ma certo non immaginavo che si scatenassero tante sciocchezze su di me. Mi hanno attribuito adesioni al partito di Salvini e altre cose simili. Guarda un po’ cosa succede a portare due dischi, pensando di fare un gesto simpatico”.

Il biopic sul cantante

Come detto, la prossima settimana (lunedì 24 marzo) andrà in onda in prima tv il biopic sul cantante, dal titolo Champagne. Un lavoro decisamente apprezzato da Peppino Di Capri: “In alcuni punti è toccante, mi ha emozionato. La voce nelle canzoni sembra proprio la mia, incredibile”.

Un lavoro che prende il nome dalla canzone più famosa di Di Capri, grazie alla quale guadagnò talmente tanto da potersi permettere l’acquisto di “una Lamborghini rosso amaranto”.

La canzone è ancora oggi molto usata, ad esempio ai matrimoni, anche se secondo l’autore “in realtà non sarebbe proprio adatta, visto che parla di un tradimento, eppure la gente non se ne accorge. L’ho cantata tante volte alle nozze di qualche mio ammiratore, come regalo agli sposi”.