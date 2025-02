Briatore contro Elodie e i cantanti che attaccano la Meloni a Sanremo: "Poveracci che cercano di farsi notare"

Non sono andate giù a Flavio Briatore le dichiarazioni di Elodie a Sanremo. A chi in conferenza stampa le domandava se avrebbe mai votato per Giorgia Meloni, la cantante ha risposto “nemmeno se mi tagliassero una mano”. Arriva a qualche giorno di distanza il commento, durissimo, dell’imprenditore che difende la presidente del Consiglio.

Elodie e il voto per Meloni

La domanda era arrivata da Enrico Lucci, il quale rivolgendosi a Elodie aveva posto la questione nei seguenti termini: “Hai detto che sei di sinistra, ma non voti per Elly Schlein perché ha poco carisma. Voteresti mai per Giorgia Meloni?”.

Elodie aveva detto di no, confermando la risposta anche quando Lucci l’aveva incalzata con un “nemmeno sforzandoti un po’?”.

Il caso Elodie a Sanremo

“Nemmeno se mi tagliassero una mano“, aveva risposto Elodie innescando qualche applauso fra i presenti in sala stampa. In realtà, come è evidente, la domanda del consumato provocatore Enrico Lucci non prevedeva alcuna risposta che non fosse destinata a diventare un caso. E così, infatti, è stato.

Briatore attacca Elodie

Alcuni giorni dopo le dichiarazioni sanremesi di Elodie, Flavio Briatore ha detto la sua affidando i suoi pensieri a Instagram.

“A Sanremo c’è un nuovo metodo per farsi notare: gli artisti, fra quelli meno dotati che altrimenti non verrebbero notati, cosa fanno per far parlare di loro? Sparano sul nostro primo ministro e sul governo”, ha detto Briatore.

“Ma sono dei poveracci, perché la politica, innanzitutto, non c’entra nulla con il Festival di Sanremo”, ha aggiunto.

“Poi, sparano sulla nostra prima ministra che sta facendo un lavoro incredibile ed ha una altissima reputazione all’estero. Abbiamo mai avuto un primo ministro con una reputazione del genere?”, si è domandato retoricamente. “Questi artisti mi fanno ridere, sono dei poverini“, ha concluso lapidario.

Un Festival con poche polemiche

Complice l’assenza dei monologhi, il 75° Festival di Sanremo ha visto poche polemiche, soprattutto se paragonato a quel Sanremo 2024 durante il quale erano state intonate canzoni con riferimenti politici e sociali, come alla guerra e ai migranti.

Nel 2025 lo scrittore Roberto Saviano ha accusato la produzione di avere messo in scena un Sanremo “sovranista”, ma a parte pochi aficionados nessuno lo ha tenuto in eccessiva considerazione. Quella di Elodie si è così dimostrata la polemica sanremese dalla temperatura più alta, nell’edizione del 2025.