Elodie non voterebbe Meloni "neanche se mi tagliassero la mano": ovazione in sala stampa a Sanremo 2025

Durante una conferenza stampa di Sanremo 2025, Elodie ha risposto senza mezzi termini a una domanda politica che ha acceso il dibattito tra i presenti. Interrogata su un possibile sostegno a Giorgia Meloni, la cantante ha escluso categoricamente questa ipotesi, dichiarando che non voterebbe mai la premier neanche in condizioni estreme. La sua presa di posizione ha scatenato un’ovazione nella sala stampa Lucio Dalla.

La bordata di Elodie a Giorgia Meloni

Come riporta Adnkronos, la dichiarazione di Elodie contro Giorgia Meloni di martedì 11 febbraio non è stata una sorpresa per chi conosce le sue convinzioni politiche. La cantante ha espresso a più riprese il proprio disappunto nei confronti delle politiche della premier, soprattutto in relazione ai diritti civili.

Già in passato, aveva criticato duramente le posizioni del governo su temi come il matrimonio egualitario e l’aborto, definendo tali attacchi “imperdonabili”.

Fonte foto: ANSA

Elodie davanti al Teatro Ariston di Sanremo

La risposta a Sanremo 2025 non fa che rafforzare questa linea, ribadendo la distanza incolmabile tra la sua visione progressista e quella della leader di FdI.

La critica a Elly Schlein

Non solo Meloni: la cantante non ha risparmiato critiche neanche a Elly Schlein, segretaria del Pd, che ha definito priva di carisma e incapace di farsi ascoltare. Elodie ha spiegato come, a suo avviso, sia fondamentale per un leader politico avere la capacità di ispirare fiducia e autorità.

Senza queste qualità, secondo la cantante, è difficile ottenere il sostegno necessario per guidare un vero cambiamento.

Sanremo 2025 tra musica e politica

L’intervento di Elodie ha confermato come Sanremo 2025 non sia soltanto una vetrina musicale, ma anche un palcoscenico per discussioni che vanno oltre le canzoni.

La sua dichiarazione ha suscitato reazioni contrastanti: se da un lato molti giornalisti e spettatori hanno applaudito la sua schiettezza, altri l’hanno accusata di aver politicizzato eccessivamente il Festival.

Tuttavia, Elodie non ha mai nascosto la sua volontà di utilizzare la propria visibilità per affrontare temi sociali e politici, consapevole che la musica possa essere un mezzo potente per veicolare messaggi.

Nel frattempo, la cantante si prepara a portare sul palco dell’Ariston il brano “Dimenticarsi alle 7”, un pezzo che unisce sonorità classiche e moderne, rispecchiando le sue due anime artistiche.