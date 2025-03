Geolier sbotta dopo il terremoto nei Campi Flegrei: "Basta battutacce, abbiate l'umiltà di ammirarci"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Geolier risponde agli hater che fanno ironia sul terremoto nei Campi Flegrei. Il rapper è intervenuto sul suo profilo Instagram per rispondere a tutti coloro che sperano che dopo il sisma arrivi l’eruzione del Vesuvio, ricordando loro che “ci sono persone che hanno lasciato le proprie abitazioni dove hanno cresciuto figli, passato vite e progettato sogni”. Quindi invita gli odiatori a “guardare in silenzio senza commentare”, se proprio le notizie che arrivano da Napoli e dintorni non suscitano empatia.

Geolier difende Napoli dagli hater

In una storia pubblicata su Instagram Geolier ha deciso di rispondere a tutti gli utenti che, appresa la notizia del terremoto nei Campi Flegrei che ha colpito Napoli e dintorni, hanno commentato con battute contro i napoletani.

“Non posso leggere commenti del tipo: ‘Speriamo che accada presto‘, o altre battutacce simili sul terremoto restando in silenzio”, così esordisce il rapper campano nella nota pubblicata su Instagram.

Nella notte tra il 12 e il 13 marzo i Campi Flegrei sono stati investiti da una nuova scossa di terremoto. Il sisma si è manifestato con una magnitudo di 4.4.

Il rapper ha ricordato che dopo il terremoto ci sono “persone che hanno lasciato le proprie abitazioni dove hanno cresciuto figli, passato vite e progettato sogni che si stanno sgretolando”, ma anche residenti che “hanno paura” e che “stanno vivendo in macchina”.

Geolier, inoltre, riporta che alcune persone “vivono con le valigie già pronte” per una eventuale fuga. Quindi l’artista invita tutti gli hater a “guardare in silenzio senza commentare”, se queste notizie non fanno loro alcun effetto, ma soprattutto ad “ammirarci anche questa volta” mentre la popolazione affronta “qualcosa di più grande di noi vincendo sempre”.

Il terremoto ai Campi Flegrei

Nella notte tra mercoledì 12 marzo e giovedì 13 una scossa di magnitudo 4.4 ha colpito la città di Napoli e i Campi Flegrei, portando il sindaco del capoluogo partenopeo a chiudere alcune scuole della Decima Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta.

Secondo gli esperti il terremoto sarebbe stato causato dalla velocità con la quale il suolo si sta sollevando. Francesca Bianco, direttrice del dipartimento Vulcani dell’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), ha riferito all’Ansa che “quanto è avvenuto la notte scorsa non è inaspettato, anche se non è possibile stabilire quando arriverà un terremoto né quale intensità avrà”.

Il sisma sta tenendo impegnati sul territorio almeno 200 vigili del fuoco. Drammatiche le testimonianze dei residenti: “Stavamo dormendo, non finiva mai”, ha raccontato una donna all’Ansa. In alcune zone della città sono crollati calcinacci, mentre a Bagnoli alcuni abitanti hanno trascorso il resto della notte all’interno della propria auto.

Chi è Geolier

Classe 2000, Geolier è il nome d’arte di Francesco Palumbo. Con tre dischi pubblicati, è uno dei rapper più apprezzati e nella scena napoletana e in quella nazionale.

Oltre alla musica, Geolier si fa apprezzare per la sua generosità: oltre a un costante impegno per gli abitanti del suo quartiere di origine, Scampia, il rapper ha donato un’ambulanza ai residenti dopo il crollo di uno dei ballatoi della Vela Celeste e ha offerto assistenza agli sfollati, evacuati dopo l’incidente.

Il suo attaccamento alla città di Napoli, oggi, si manifesta anche nella risposta agli hater che nel dramma del terremoto hanno trovato l’ennesima occasione per diffondere odio sui social.