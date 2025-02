Simone Cristicchi mette d'accordo Meloni e Schlein, per chi vota? Il cantante ribadisce la sua scelta

Simone Cristicchi non ci tiene a lasciarsi intruppare in uno schieramento politico. Il cantante, che piace tanto a Giorgia Meloni quanto ad Elly Schlein, rivendica il suo essere un “artista libero” e per questo “mai schierato politicamente”. Il suo obiettivo, come dichiarato ai microfoni di Maschio Selvaggio su Rai Radio 2, è quello di volersi unicamente dedicare alla musica.

Simone Cristicchi è di destra o di sinistra?

Il cantautore romano che a Sanremo 2025 ha portato la canzone Quando sarai piccola, dedicato alla madre malata di Alzheimer, ha riscosso applausi bipartisan. Ma anche qualche critica, da parte di chi ha accusato Cristicchi di mettere in piazza la malattia.

Quando il nome di Cristicchi è tornato a infiammare i trend, è partita la corsa a irregimentarlo in questo o quello schieramento. Qualcuno l’ha incasellato a destra, ricordando le sue dichiarazioni contro l’utero in affitto e per lo spettacolo sulle foibe, che gli è valso contestazioni e minacce di morte (“Ho avuto la scorta in teatro per tre anni e mezzo”, disse a suo tempo).

Fonte foto: ANSA

Simone Cristicchi posa con i premi vinti a Sanremo: il premio Lucio Dalla (Sala Stampa) e il premio Giancarlo Bigazzi (miglior composizione musicale)

L’apprezzamento dell’ultra-cattolico Simone Pillon è stato la ciliegina sulla torta. Ma si tratta pur sempre dello stesso Cristicchi che nel 2005 scrisse un inno per il quotidiano di sinistra Il Riformista. Come considerarlo, allora?

Cristicchi artista super partes

“Si tende sempre a identificare gli artisti politicamente, la musica invece non ha fazioni, non ha colori. Devo dire che tu hai messo insieme la destra e la sinistra”, ha detto Nunzia De Girolamo a Cristicchi, arrivato quinto nella classifica sanremese.

“Questo mi fa sorridere – ha confessato Cristicchi – sono molto contento di questo bipartisan, o anche super partes, che ha generato la mia canzone. Io sono sempre stato un artista libero, non mi sono mai schierato politicamente, proprio perché volevo che la mia musica e la mia arte potesse arrivare a tutti ed è giusto che sia così”.

Contento per il successo di Quando sarai piccola

E ancora: “Ovviamente ho le mie idee in merito, come tutti, non le rinnego e non mi vergogno di esternarle quando è il momento e quando ho voglia, però sono veramente contento di aver fatto questa canzone che sia piaciuta più o meno a tutti”, ha concluso il cantautore rispondendo ai microfoni di Maschio Selvaggio di Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini.