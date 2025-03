Incendio a Genova in un appartamento a Sestri Ponente, morto 29enne e grave sua madre: 14 le famiglie evacuate

Dramma nella notte a Genova, in via Galliano, nel quartiere di Sestri Ponente. A causa di un incendio divampato in un appartamento un uomo di 29 anni è morto. Il rogo ha coinvolto in totale 15 persone di cui quattro rimaste ferite. Quattordici le famiglie evacuate. Grave la madre della vittima che è stata ricoverata all’ospedale San Martino in codice rosso.

Genova, incendio in via Galliano: morto 29enne, grave la madre

Dalle prime ricostruzioni, non si esclude che l’incendio, scoppiato nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 marzo, possa essere stato innescato dal 29enne che è poi deceduto.

Non si esclude infatti che l’uomo possa aver compiuto un gesto estremo e volontario. Una delle ipotesi è che potrebbe essersi dato fuoco.

Tra i feriti, la madre della persona scomparsa è la più grave ed è ora ricoverata all’ospedale San Martino per il trattamento in camera iperbarica. Altre tre persone sono state portate in codice giallo all’ospedale di Villa Scassi.

L’intervento dei vigili del fuoco e delle ambulanze

Sul posto, dopo che è scattato l’allarme, si sono precipitati i vigili del fuoco con la squadra di Multedo, tre squadre dalla sede centrale e il funzionario di turno.

Presenti anche le auto mediche Golf 4 e 5, le ambulanze della Croce Oro di Sampierdarena, Verde Praese e di Sestri, Rosa Rivarolese, Misericordia.

Avviate le indagini per chiarire la dinamica della tragedia

L’incendio, divampato intorno alle 4, è stato spento dai pompieri e lo stabile è stato evacuato, in attesa delle verifiche del caso.

La strada è stata chiusa al traffico e al momento non risulta percorribile.

Sul luogo del dramma si sono recati anche gli agenti della polizia di Genova che hanno iniziato a indagare per fare luce sulla dinamica della tragedia.