Rimini, non rispetta i domiciliari e minaccia i poliziotti con una mazza da baseball: insulti anche ai medici

Un cittadino italiano è stato arrestato a Rimini per evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo, già noto per maltrattamenti alla moglie, ha minacciato il personale medico e ha tentato di aggredire gli agenti con una mazza da baseball.

Intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nel pomeriggio del 16 marzo 2025, un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è stato inviato nei pressi del sottopassaggio ferroviario di Rimini. Gli agenti sono intervenuti in soccorso del personale sanitario che aveva tentato invano di prestare cure mediche a un uomo in evidente stato di alterazione psico-fisica.

Minacce e fuga

L’uomo, dopo aver minacciato il personale medico, si è allontanato zoppicante in direzione del mare. Pochi minuti dopo, una nuova segnalazione è giunta dal portiere di un hotel riguardo lo stesso soggetto.

Violazione degli arresti domiciliari

Gli agenti, giunti presso la struttura ricettiva, hanno scoperto che l’uomo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per maltrattamenti nei confronti della moglie. Ulteriori accertamenti hanno rivelato che non rispettava le prescrizioni imposte dalla misura cautelare.

Resistenza all’arresto

All’invito degli agenti di seguirli in Questura, l’uomo ha dato in escandescenza, cercando di colpirli con una mazza da baseball e spingendoli per divincolarsi. In seguito ai fatti, è stato condotto presso gli uffici della Questura di Rimini e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.

Fonte foto: IPA