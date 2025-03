Rimini, coppia trasloca in un hotel chiuso per ristrutturazione: cosa stava facendo all'arrivo dei poliziotti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una coppia è stata denunciata per occupazione abusiva in un hotel chiuso a Rimini. L’11 marzo 2025, la Polizia di Stato ha scoperto i due italiani all’interno di una struttura alberghiera in attesa di ristrutturazione, dopo una segnalazione del proprietario.

La scoperta

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, alle 10.30 circa, una volante della Questura è stata inviata in zona Miramare. Il proprietario dell’hotel aveva segnalato al numero di emergenza 112 il danneggiamento della porta d’ingresso e la sua apertura. Giunti sul posto, gli agenti hanno confermato quanto riportato e hanno notato vetri infranti a terra.

Il ritrovamento

Proseguendo con il controllo, i poliziotti hanno trovato segni di bivacco e, in una delle stanze al secondo piano, un uomo e una donna intenti a dormire. La coppia, in totale tranquillità, aveva sistemato i propri effetti personali sui comodini e nell’armadio, pensando di poterla fare franca.

Le conseguenze

In considerazione dei fatti, i due soggetti sono stati denunciati in stato di libertà per invasione di terreni o edifici. Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale della città di Rimini.

Fonte foto: IPA