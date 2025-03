Parma, lite tra ex finisce nel caos: 24enne tenta di investire il ragazzo, lo schiaccia contro un’auto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di una denuncia per lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato a Parma. Nella serata di ieri, una giovane di 24 anni è stata accusata di aver cercato di investire un ragazzo con l’auto, danneggiando anche alcune vetture in sosta.

Intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto nella zona di Viale Piacenza durante la tarda mattinata. Gli agenti delle volanti sono intervenuti dopo una segnalazione al 113 riguardante una ragazza che, a bordo di un’autovettura, aveva tentato di investire un giovane.

La dinamica dell’accaduto

Giunti sul posto, gli operatori hanno trovato un gruppo di persone, tra cui la richiedente, che ha riferito di aver assistito a una lite animata tra un ragazzo e una ragazza, presumibilmente per motivi sentimentali. La ragazza, salita in auto, ha tentato di investire il giovane mentre si allontanava. Nonostante il primo tentativo fallito, la donna è riuscita a colpire il ragazzo, stringendolo tra la sua auto e quelle in sosta.

Conseguenze per la vittima e la denunciata

Il giovane, un cittadino italiano di origine straniera di 23 anni, ha lamentato dolore al ginocchio sinistro ed è stato accompagnato al Pronto Soccorso per le cure necessarie. La ragazza, identificata come una cittadina italiana di 24 anni, è stata portata in Questura e fotosegnalata. Gli accertamenti hanno rivelato che aveva precedenti di polizia per lesioni e minacce.

Sequestro e ulteriori provvedimenti

Al termine degli accertamenti, la 24enne è stata denunciata per lesioni aggravate e l’auto è stata sequestrata. All’interno del veicolo è stato trovato un taglierino, per il quale la donna non ha saputo fornire una spiegazione plausibile, portando a una denuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. È in fase di notifica un provvedimento di ammonimento ex art 3 DL 93 del 2013 adottato dal Questore di Parma nei confronti della donna.

