Taranto, fermato per furto al supermercato: aggredisce il direttore e minaccia i poliziotti, arrestato 53enne

Un uomo di 53 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Taranto per resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. L’intervento è avvenuto a tarda sera in un supermercato del centro città, dove l’uomo è stato fermato per un presunto tentativo di furto di prodotti alimentari.

Intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il personale della Squadra Volante è intervenuto dopo la segnalazione dell’addetto alla sicurezza del supermercato di Taranto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per piccoli precedenti penali, avrebbe restituito la presunta refurtiva ma ha assunto un atteggiamento ostile e violento, soprattutto nei confronti del direttore del supermercato, che in passato lo aveva già denunciato per un altro presunto furto.

Arresto e conseguenze

Alla vista dei poliziotti, il 53enne è diventato ancora più violento e oltraggioso, cercando il contatto fisico con uno degli agenti. Dopo alcuni minuti di tensione, è stato bloccato e portato in sicurezza a bordo dell’auto di servizio. Gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente e l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari. Per l’indagato vige il principio di innocenza sino alla sentenza definitiva.

Fonte foto: IPA