Cuneo, arrestati i "ladri di Natale": uno scoperto anche a picchiare la figlia minore e disabile

Due cittadini albanesi sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per furti in abitazione a Cuneo. Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dal Tribunale di Cuneo a seguito di un’indagine della Squadra Mobile.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’indagine ha coinvolto pedinamenti e osservazioni tradizionali, supportate da attività tecniche, che hanno permesso di raccogliere prove schiaccianti contro i due individui. Gli episodi delittuosi si sono verificati durante le vacanze di Natale in due abitazioni di Borgo San Dalmazzo e nella città di Cuneo, in viale Angeli, dove i malviventi accedevano forzando i serramenti con arnesi da scasso.

Refurtiva e recupero

L’indagine ha permesso di accertare il furto di denaro contante per un ammontare di circa 5.000 Euro, oltre a monili e preziosi in oro. Parte della refurtiva è stata recuperata in un esercizio commerciale “Compro Oro” e riconsegnata alle vittime.

Ulteriori accuse

La Procura della Repubblica di Cuneo ha contestato a uno dei due arrestati, G.A., il reato di maltrattamenti in famiglia. È stato accertato che maltrattava la figlia minore, disabile, e vessava la coniuge con violenze psicologiche.

Arresto a Rimini

Il secondo soggetto, K.E., è stato rintracciato e arrestato a Rimini, dove alloggiava in una struttura alberghiera, pronto a rientrare nel Paese di origine. Rimini

Fonte foto: IPA