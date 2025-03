Controlli straordinari a Brindisi, il bilancio: arresti e multe per armi, droga e violazione di divieto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 2 arresti e 2 sanzioni amministrative il bilancio di un’operazione di polizia a Torre S.S. e Oria, volta a prevenire e reprimere i reati. L’attività, coordinata dal Questore Giampietro Lionetti, si è svolta venerdì 14 marzo con il supporto delle forze dell’ordine locali.

Controlli e sanzioni

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione rientra nei servizi straordinari di controllo del territorio, voluti dal Questore e condivisi dal Prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale. L’obiettivo è garantire una maggiore presenza delle forze dell’ordine nella provincia. Durante i controlli, la Polizia Stradale ha ritirato la patente a 3 soggetti sorpresi a utilizzare il cellulare mentre guidavano.

Arresti e perquisizioni

Nel corso delle perquisizioni domiciliari, un uomo di Torre Santa Susanna è stato arrestato in flagranza per detenzione abusiva di arma comune da sparo e munizioni. In suo possesso sono stati trovati una pistola “revolver” e 38 cartucce, oltre a sostanze stupefacenti del tipo marijuana. Nei pressi di un’attività commerciale di Torre S.S., un altro individuo è stato arrestato per violazione del divieto di avvicinamento alla parte offesa.

Deferimenti e collaborazioni

Ad Oria, un soggetto con precedenti penali è stato deferito all’Autorità Amministrativa perché trovato in possesso di 7 gr di hashish. All’operazione hanno partecipato personale della Questura, del Commissariato di P.S. di Mesagne, della Polizia Stradale, operatori e Unità Cinofile della Polizia di Frontiera, militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e personale dell’ASL. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale di Oria.

