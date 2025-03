Trani e Canosa, controlli nei centri scommesse e locali: 7 violazioni, multe da 9.000 euro e una denuncia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 7 violazioni e sanzioni amministrative per un totale di circa 9.000 euro il bilancio di un’operazione della Polizia a Trani e Canosa di Puglia. I controlli sono stati effettuati nei giorni scorsi per incrementare la sicurezza nella sesta provincia pugliese.

Controlli nei centri scommesse e attività commerciali

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i poliziotti della Questura di Trani di Via dell’Indipendenza, insieme all’Ufficio di Polizia Amministrativa e di Sicurezza e ai Commissariati competenti, hanno condotto verifiche mirate nei centri scommesse e nelle attività commerciali. Sono stati effettuati accessi presso 6 centri scommesse e sale slot, oltre a 3 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Durante queste operazioni, sono state contestate 7 violazioni e sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di circa 9.000 euro ai gestori coinvolti.

Controllo del territorio e delle persone

In aggiunta, sono state controllate 231 persone, di cui 68 con pregiudizi di polizia. Un individuo è stato denunciato per detenzione di stupefacente per uso personale ai sensi dell’art. 75 d.p.r. 309/90. I controlli si sono estesi anche alle arterie di maggior traffico veicolare, permettendo di verificare 98 veicoli, contestare 8 contravvenzioni al Codice della Strada e ritirare 2 patenti.

Proseguimento delle operazioni

Le operazioni straordinarie di controllo del territorio continueranno anche nelle prossime settimane in tutte le città della sesta provincia pugliese, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza ai cittadini.

Fonte foto: IPA