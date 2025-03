Roma, bar chiuso a Torpignattara: troppi clienti con precedenti, spaccio di droga e arresti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un bar situato nella zona di Torpignattara a Roma è stato chiuso per 10 giorni su disposizione del Questore. La decisione è stata presa a causa della presenza di numerosi avventori con precedenti penali, tra cui spaccio di droga e violazione delle leggi sull’immigrazione.

Controlli della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del commissariato Porta Maggiore hanno effettuato diversi controlli presso il bar, riscontrando la presenza di individui già noti alle forze dell’ordine. In una delle operazioni, un uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina e crack.

Motivazioni della chiusura

La chiusura del locale è stata motivata dalla ripetuta presenza di persone con pregiudizi di polizia, rendendo il bar di Roma un luogo di eventi che minano l’ordine e la sicurezza pubblica. Questa frequentazione assidua da parte di individui poco raccomandabili ha portato il Questore a sospendere la licenza del titolare.

Conseguenze per il titolare

La sospensione della licenza ha comportato la chiusura dell’esercizio commerciale per un periodo di 10 giorni. Il provvedimento è stato adottato in base all’art. 100 del T.U.L.P.S., che consente la chiusura di locali ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico.

