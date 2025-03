Brindisi, scontri tra tifosi fuori dallo stadio: arresti, denunce e Daspo in arrivo dopo le indagini

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due tifosi sono stati arrestati e altri tre deferiti a seguito di violenti scontri avvenuti a Brindisi il 9 marzo. Gli episodi di violenza si sono verificati all’esterno dello stadio durante la partita tra Fasano e Brindisi, portando all’intervento delle forze dell’ordine.

Arresti e indagini in corso

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nelle prime 48 ore successive agli scontri, due tifosi brindisini sono stati arrestati in flagranza differita. Inoltre, due tifosi fasanesi e un altro brindisino sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria. Le indagini hanno permesso di identificare i responsabili delle condotte più gravi grazie all’analisi di materiale video-fotografico.

Misure restrittive e ulteriori sviluppi

I due arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida. Gli investigatori della DIGOS, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, continuano a lavorare per identificare altri responsabili degli episodi di intemperanza e violenza. La Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Brindisi sta valutando le posizioni degli interessati per l’adozione dei DASPO, provvedimenti restrittivi che il Questore Giampietro Lionetti adotterà per contrastare i fenomeni di violenza legati alle manifestazioni sportive.

Fonte foto: IPA