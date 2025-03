Maltempo in Toscana ed Emilia-Romagna, da Protezione civile allerta arancione: rischio idraulico e temporali

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Non si placa l’ondata di maltempo sull’Italia. Dopo giorni difficili, è prevista un’allerta arancione in Toscana ed Emilia-Romagna per rischio idraulico. Allerta gialla, invece, in altre cinque regioni. La Protezione Civile invita alla massima prudenza per possibili esondazioni e frane.

Allerta arancione in Toscana ed Emilia-Romagna

A causa delle piogge persistenti, si prevede un rischio moderato per le zone della Pianura modenese e bolognese in Emilia-Romagna, mentre in Toscana le aree critiche includono Valdarno Inferiore, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pistoiese.

È allerta gialla per il rischio idraulico e idrogeologico in altre regioni, tra cui Lombardia, Veneto, Umbria, Abruzzo e Molise.

Fonte foto: ANSA In foto l’alluvione che ha colpito la Toscana

In particolare, a Pisa era previsto il picco di piena dell’Arno intorno alle 22 di sabato. La Regione Toscana, con il presidente Eugenio Giani, ha richiesto al governo la mobilitazione nazionale per affrontare l’emergenza. La situazione resta delicata in molte aree.

Evacuazioni e scuole chiuse

Dopo giorni di pioggia intensa, si contano già danni ed evacuazioni. A San Miniato, in provincia di Pisa, otto famiglie sono state evacuate: sette a Balconevisi per una frana e una tra San Miniato e San Pierino per allagamenti.

Restano chiusi il ponte e il sottopasso di Isola, così come il sottopasso di San Romano e il parcheggio di Fonti alle Fate, dove uno smottamento ha peggiorato una precedente frana.

“La situazione è complessa e dobbiamo mantenere alta l’attenzione”, ha dichiarato il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli. A Carmignano (Prato), invece, è stato effettuato un sopralluogo nelle scuole dopo le piogge: nessun danno è stato rilevato e le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì 17 marzo.

Danni e frane

Gli effetti del maltempo continuano a farsi sentire. Nel Mugello è in corso una corsa contro il tempo per salvare gli allevamenti minacciati dalla piena della Sieve.

Una frana al Passo della Colla ha quasi travolto un’auto con a bordo una famiglia. A Sesto Fiorentino, l’esondazione del torrente Rimaggio ha allagato le strade fino a 40 cm, causando danni a case e negozi.

La Protezione Civile invita a limitare gli spostamenti e a restare aggiornati tramite i canali ufficiali. Nonostante l’allerta arancione dovrebbe declassarsi nelle prossime ore, la preoccupazione rimane alta per le zone già colpite.