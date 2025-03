Allerta meteo in Emilia-Romagna e Toscana, rischio frane e allagamenti: preoccupa la piena di fiumi e torrenti

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Allerta in Emilia-Romagna e Toscana per il maltempo, con forte preoccupazione per piogge intense e livello dei fiumi sotto stretta osservazione. Scuole chiuse in molti comuni e evacuazioni precauzionali nei piani bassi a Bologna, Pianoro e San Lazzaro nelle aree colpite dall’alluvione di ottobre 2024, mentre il ministro Musumeci ha firmato lo stato di mobilitazione.

Maltempo in Emilia-Romagna, la situazione a Bologna

Venerdì 14 marzo è la giornata più critica per Bologna: lo ha annunciato il sindaco Matteo Lepore nell’aggiornamento mattutino in merito al maltempo intenso che si è abbattuto sull’Emilia-Romagna.

Lepore ha informato i cittadini che Polizia Locale e Protezione Civile hanno sorvegliato fiumi e torrenti tutta la notte. “In questo momento sta entrando su Bologna e sulla collina la precipitazione più intensa: i torrenti sono previsti in rapido innalzamento” ha spiegato sui social.

Allerta rossa, scuole chiuse a Bologna e dintorni

Le precipitazioni più violente si stanno abbattendo sulla città e sulle aree collinari, provocando inevitabilmente un rapido aumento del livello di fiumi e torrenti. Oltre alla chiusura di istituti scolastici e altri luoghi di aggregazione, il sindaco Lepore ha incoraggiato le aziende ad adottare, laddove possibile, lo smart working.

Nel frattempo anche la maggior parte delle scuole della provincia rimarrà chiusa, comprese quelle di Pianoro, Casalecchio, San Lazzaro, Castel San Pietro e Imola. Nel Ravennate sono state sospese anche le attività nei centri sportivi delle aree maggiormente esposte al rischio.

Nelle ultime ore è cresciuta la preoccupazione anche per il rischio frane. I vigili del fuoco sono già intervenuti nel Bolognese per smottamenti a Castel del Rio, con la situazione che tuttavia non ha bloccato la viabilità.

A San Lazzaro sono stati segnalati allagamenti su diverse strade, tra cui via Caselle e via Jussi, con il sottopasso di via Caselle particolarmente colpito. La SP36 Val di Zena, nella zona del Farneto, è stata chiusa per ruscellamenti, così come via Montebello, via Martiri di Pizzocalvo e un tratto di via Caselle.

Il livello dei fiumi in Emilia-Romagna

Sempre sotto stretto monitoraggio il livello dei corsi d’acqua. Nel Ravennate, il comune di Cotignola ha avvertito che le piene dei fiumi sono rilevanti ma sotto controllo. Monitorati anche il Sillaro e il Santerno, con il sindaco di Conselice che ha confermato un livello che rasenta la soglia 3.

A Faenza, il sindaco Isola ha riferito che le precipitazioni sull’Appennino sono state intense ma inferiori alle attese, generando una piena gestibile. In mattinata il Lamone e il Marzeno sono rimasti in soglia 2 con margine di gestione. Il Senio è monitorato con l’onda di piena prevista a metà mattina, mentre il Montone non desta preoccupazioni.

A Castel Bolognese, il livello del ponte del Castello ha superato i 4,07 metri, entrando in soglia arancione. A Tebano il livello resta stabile, mentre a Casola cresce sopra la soglia gialla. Diversi sindaci hanno avvertito, ad ogni modo, che i temporali in corso potrebbero causare ulteriori innalzamenti repentini, invitando alla massima prudenza.

La situazione maltempo in Toscana

Forti precipitazioni si stanno abbattendo anche sulla Toscana. Il governatore Eugenio Giani ha comunicato sui social l’attivazione del monitoraggio per l’Arno, ma i corsi d’acqua della Regione restano al momento entro la prima soglia di allerta.

Tuttavia, si teme un peggioramento dovuto alle piogge previste sulle zone interne e sul Mar Ligure. In mattinata i temporali sono stati particolarmente intensi nel territorio del Mugello, mentre tra Bagni di Lucca e Firenze sono stati segnalati alcuni smottamenti.

Nelle ore pomeridiane si prevedono ulteriori precipitazioni abbondanti, che si propagheranno dalla provincia di Livorno verso l’entroterra. Il maltempo dovrebbe quindi coinvolgere, oltre Firenze, anche i territori di Pistoia, Prato e Arezzo.