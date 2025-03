WhatsApp "chiude" dal 5 maggio per questi cellulari, addio alla piattaforma: quali modelli sono coinvolti

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Novità in arrivo dal 5 maggio per WhatsApp, la celebre e diffusissima app di messaggistica. Non si tratta di aggiornamenti o nuove funzionalità ma di una vera e propria chiusura, almeno per chi la utilizza su determinati tipi di smartphone. I modelli in questione sono alcuni iPhone, tra cui iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus.

WhatsApp smette di funzionare su alcuni dispositivi

Una simile problematica era già avvenuta a gennaio, quando l’applicazione aveva smesso di funzionare su akcuni vecchi modelli Android.

Dal 5 maggio, invece, occhio agli iPhone. WhatsApp, infatti, per funzionare richiederà almeno iOS 15.1, una versione che questi dispositivi non supportano.

Alcuni modelli di iPhone più datati, come, appunto, iPhone 5s e iPhone 6, lanciati tra il 2013 e il 2014, non possono essere aggiornati a questa versione del sistema operativo mobile di Apple.

Nuove funzionalità e motivi di sicurezza

Il motivo per cui WhatsApp non supporterà le versioni precedenti a iOS 15.1 è dovuto a nuove funzionalità che richiedono tecnologie più avanzate.

Ma c’è un’altra spiegazione legata alla sicurezza. Le versioni più nuove di iOS, infatti, garantiscono protezioni avanzate contro malware e tentativi di hacking.

Cosa deve fare chi ha un iPhone datato

Chi ha uno dei modelli di iPhone citati riceverà presto un messaggio da WhatsApp che lo avviserà dell’aggiornamento necessario. Se il telefono supporta iOS 15.1, sarà sufficiente scaricare l’ultima versione del software e continuare a utilizzare l’applicazione senza problemi.

Basterà andare su “Impostazioni” e andare nella sezione “Generali” poi “Aggiornamento software”. Da lì sarà possibile scaricare e installare l’ultimo update disponibile.

Chi ha un Phone 5s, 6 o 6 Plus e vuole continuare a usare WhatsApp, non ha alternative che cambiare dispositivo visto che dal 5 maggio l’app in questi casi smetterà di funzionare. Con un nuovo smartphone, insomma, di ricomincia a chattare senza problemi.