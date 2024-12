WhatsApp addio a gennaio 2025, su quali telefoni Android non sarà più possibile chattare con questa app

Stop a WhatsApp sugli smartphone Android più vecchi. A partire dall’1 gennaio 2025 l’applicazione di messaggistica più diffusa al mondo smetterà di funzionare su tutta una serie di modelli che non supportano più i requisiti tecnici necessari, da Samsung a LG, da Motorola a Sony. Si tratta di cellulari del 2012 e nel 2013 non compatibili con gli aggiornamenti di sistema Android 5.0 e successivi.

Addio WhatsApp da gennaio 2025

Modelli ritenuti obsoleti da Meta, che ha comunicato il blocco per questioni di sicurezza, efficienza e l’impossibilità di introdurre nuove funzionalità su WhatsApp, come l’Ai generativa, con l’integrazione di ChatGPT lanciata a dicembre.

“Dispositivi e software sono soggetti a frequenti cambiamenti, pertanto rivediamo periodicamente quali sistemi operativi supportiamo ed eseguiamo gli aggiornamenti necessari” è il messaggio rivolto ai clienti da WhatsApp, in cui si spiega il criterio dietro la cessazione dell’applicazione in dispositivi e software più vecchi e meno utilizzati compiuta ogni anno.

Fonte foto: ANSA

I modelli Android

Sono 19 i modelli di smartphone su cui non sarà più possibile usare WhatsApp dall’1 gennaio 2025:

Samsung – Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

– Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini Motorola – Moto G (1a Gen), Razr HD, Moto E 2014

– Moto G (1a Gen), Razr HD, Moto E 2014 HTC – One X, One X+, Desire 500, Desire 601

– One X, One X+, Desire 500, Desire 601 LG – Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90 Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

A chi dovesse essere in possesso di questi cellulari, per non perdere le conversazioni, si consiglia di fare un backup delle chat, andando sulle impostazioni di WhatsApp e selezionando Chat – Backup delle chat e poi Esegui backup.

I modelli iPhone

Il blocco di WhatsApp sui modelli più datati non risparmierà nemmeno gli iPhone, per i quali c’è però ancora qualche mese di tempo.

L’applicazione non sarà più disponibile per gli iPhone 5, iPhone 6 e iPhone 6 Plus a partire dal 5 maggio 2025.

In questi cellulari messi in commercio nel 2014 e nel 2015, infatti, il sistema operativo non può essere più aggiornato oltre iOS 12.5.7, mentre per continuare a girare WhatsApp richiede iOS 15.1 o versioni successive.