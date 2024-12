ChatGPT gratis su WhatsApp, quale numero registrare in rubrica per avere il contatto dell'AI sul telefono

ChatGPT si integra con WhatsApp: per far funzionare, gratuitamente e senza alcuna registrazione, il più famoso assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale sulla più famosa app di messaggistica istantanea occorre registrare un determinato numero in rubrica. Attualmente, tale integrazione presenta ancora alcuni limiti, ovvero l’impossibilità di gestire immagini o messaggi vocali.

Far funzionare ChatGPT su WhatsApp

Per integrare ChatGPT su WhatsApp basta registrare in rubrica il numero 1-800-242-8478. Fatto ciò è immediatamente possibile dialogare con l’intelligenza artificiale.

Il servizio funziona sia tramite app che tramite WhatsApp online. In alternativa al numero da salvare, è possibile scansionare con il proprio smartphone il QR Code qui sotto:

Fonte foto: IPA / ChatGPT

Ma OpenAI ha reso disponibile anche un link che rimanda immediatamente al servizio.

Niente immagini o file audio

La chat di WhatsApp permette di dialogare con ChatGPT come se si stesse utilizzando il relativo servizio attivo su sito o tramite app, ma solo in maniera testuale.

Cercare di caricare immagini o messaggi vocali, porterà alla risposta “purtroppo non posso rispondere a immagini o altri media qui”, seguita dall’invito a scaricare l’app di ChatGPT.

Un altro limite del chatbot basato sull’AI generativa è relativo alla sua conoscenza, che si ferma agli eventi di ottobre 2023.

Di fatto, cambia il medium ma lo strumento rimane sempre lo stesso: al netto delle attuali limitazioni tecniche, che potrebbero venire colmate entro le prossime settimane o mesi, non vi è alcuna differenza fra la tradizionale app di ChatGPT e la relativa chat integrata su WhatsApp.

L’integrazione si inserisce nel solco già tracciato da OpenAI, big tech di San Francisco, che due anni or sono ha offerto al pubblico ChatGPT in versione gratuita, e premium per chi è disposto a pagare: l’obiettivo, dichiarato fin da subito, è quello di “rendere più semplice per le persone accedere ai vantaggi offerti dall’intelligenza artificiale”.

ChatGPT con utilizzo limitato su WhatsApp

Attualmente, ChatGPT su WhatsApp non consente un utilizzo infinito: il numero di interazioni potrebbe essere limitato in base al numero di interazioni globali che avvengono in un determinato momento. Ma dopo avere raccolto i dati sulla fruizione degli utenti, OpenAI potrebbe aggiustare il tiro modificando i limiti.