Allerta meteo rossa per maltempo in Toscana ed Emilia Romagna, i video tra fiumi esondati e paesi sott'acqua

Un venerdì complicato per Toscana ed EmiliaRomagna che il 14 marzo 2025 si trovano ad affrontare un’allerta meteo rossa che rischia di mettere in ginocchio entrambe le Regioni. Parecchi territori, infatti, sono alle prese col maltempo e temporali che hanno fatto ingrossare i fiumi fino al rischio esondazione. Alcuni torrenti, sia in Toscana che in Emilia Romagna, sono esondati.

Situazione particolarmente complicata tra Firenza, Pistoia e Prato, con Sesto Fiorentino inondata. Criticità anche a Faenza, ma non solo.

Di seguito i video dalle zone colpite dal maltempo della giornata di venerdì 14 marzo 2025.

Esondazioni a Ponte a Ema

Le squadre della protezione civile stanno lavorando per ripristinare le strade di Ponte a Ema, in Toscana. Le esondazioni hanno causato parecchi disagi ai cittadini.

Le immagini dell’Arno a Pontedera

Continua l’ondata di maltempo sulla Toscana. Le riprese aeree mostrano il fiume Arno in piena a Pontedera, mentre continua a piovere. Per ora nella città in provincia di Pisa l’Arno è al primo livello di guardia.

Anziani evacuati dopo una frana

A Marradi, in provincia di Firenze, i carabinieri hanno tratto in salvo due anziani, evacuati da un immobile colpito da una frana. Continuano gli interventi delle Autorità nelle zone della Toscana colpite dagli eventi alluvionali di queste ore.

Allerta rossa in Toscana, fiumi sorvegliati

Anziana intrappolata nel cavalcavia, tratta in salvo

A Borgo San Lorenzo, un’anziana intrappolata sotto un cavalcavia inondato dall’acqua è stata messa in salvo dai carabinieri, impegnati in queste ore nelle aree colpite dal maltempo nel Fiorentino. La donna è stata estratta dall’auto e portata in salvo.

Esondato il torrente Rimeggio a Sesto Fiorentino

A Sesto Fiorentino (Firenze) ha esondato in pieno centro il torrente Rimaggio, in piazza del Mercato, allagando le strade adiacenti. Ma le piogge intense che vanno avanti da questa mattina hanno provocato allagamenti rilevanti anche in altre zone della citta’ fanno sapere dal Comune. L’invito rilanciato attraverso i canali social dell’amministrazione, è’ quello di interrompere ogni attività’, "non uscire di casa, non mettersi alla guida e a spostarsi ai piani alti".

Allagamenti e viabilità sospesa a Scandicci