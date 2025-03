Terremoto nei Campi Flegrei, i video dopo la scossa dalla paura alla rabbia: "Aspetto ancora i soccorsi"

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Nei Campi Flegrei è in corso uno sciame sismico e la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 marzo ha terrorizzato tutti i residenti in quelle zone, da Pozzuoli a Bagnoli. Dopo il sisma, in tanti hanno preso d’assalto, mossi anche dalla rabbia, l’ex base Nato per garantirsi un posto tranquillo in cui dormire, ovviamente in macchina. Diversi i video con le testimonianze dei cittadini, ancora scossi: i vigili del fuoco sono alle prese con decine di interventi. Data la mole, c’è chi ancora aspetta i soccorsi dopo il terremoto.

La folla terrorizzata forza i cancelli dell’ex base Nato dopo il terremoto nei Campi Flegrei

"Pensavo di morire"

"Mai avuto così tanta paura"

"Il tetto di casa mia è crollato"