Selvaggia Lucarelli attacca Mentana e Tg La7 per colpa di Corona, lo scontro e la risposta del giornalista

Malinteso tra Selvaggia Lucarelli ed Enrico Mentana a causa dello spettacolo teatrale di Fabrizio Corona. La giornalista attacca la rete La 7, che ha condiviso alcune clip del paparazzo sul proprio sito, e accusa Corona di averla insultata. Nel post sui social tagga però il tg di Mentana. La risposta del direttore.

Lucarelli contro Corona e La7

Selvaggia Lucarelli ha espresso delusione e rabbia nei confronti delle televisioni che hanno rilanciato e dato spazio allo spettacolo teatrale di Fabrizio Corona, nel quale il paparazzo fa riferimento alla giornalista e al suo compagno.

In particolare, Lucarelli ha accusato La7 di aver “Rilanciato il video (tagliando la parte in cui mi dà della grassa cicciona sposata con uno che ha fatto suicidare una persona) tessendo le lodi dello spettacolo.”

Nel post sui social, la giornalista ha però sbagliato il tag. Invece di citare la pagina Facebook della rete La7, ha invece taggato il TgLa7, diretto da Enrico Mentana, che ha immediatamente risposto.

L’errore e la risposta di Mentana

La replica di Mentana è arrivata poco dopo, attraverso un post su Instagram. Il direttore sottolinea che il telegiornale di La7 non si è in alcun modo occupato dello spettacolo di cui ha parlato la giornalista.

“Selvaggia Lucarelli invita il mio tg a vergognarsi per una vicenda della quale non si è mai occupato. Capisco lo stress, ma in questi casi almeno le scuse sarebbero doverose da parte sua” ha scritto Mentana.

Lucarelli ha però immediatamente replicato nelle sue stories, affrontando inizialmente il direttore del telegiornale.

La replica di Selvaggia Lucarelli

“Caro direttore, ho taggato il tg anziché La7. Bastava segnalarmelo e magari dirsi dispiaciuto perché il sito della ‘sua’ tv offre spazio a questo schifo, anziché fare il post parlando di mio ‘stress’ (perché si sa, noi donne siamo anche un po’ isteriche)” queste le parole della giornalista.

Dopo questo iniziale scambio però, i due si sarebbero chiariti e Mentana ha eliminato il post che accusava Lucarelli.

“Io ed Enrico Mentana ci siamo sentiti al telefono e ci siamo chiariti. Ho taggato per errore il tg de La7 (era il sito), lui ha provato a contattarmi ma aveva un mio vecchio numero. È stato molto affettuoso e non ci sono strascichi di alcun tipo” ha concluso Selvaggia Lucarelli in un’altra storia.