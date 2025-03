Nuova lite tra Wanda Nara e Mauro Icardi davanti ai figli, interviene la Polizia: urla disperate e lacrime

Fanno discutere le immagini del litigio tra Wanda Nara e Mauro Icardi, tra le urla e le lacrime della showgirl e delle figlie. La discussione tra il calciatore e l’ex, sotto casa della donna a Buenos Aires, ha richiesto l’intervento della polizia, con il video che ha fatto il giro dei social provocando scalpore in Argentina e non solo.

La separazione tra Icardi e Wanda Nara

La lite è soltanto uno degli ultimi episodi di aspro conflitto dopo la separazione annunciata da Mauro Icardi e Wanda Nara.

Negli ultimi mesi il livello della tensione tra i due si è alzato sempre di più, tra accuse e dichiarazioni reciproche senza esclusioni di colpi sulla stampa e sui social.

Il litigio davanti alle figlie

Secondo quanto riferito dai media argentini, il tribunale avrebbe recentemente emesso una sentenza nella quale ingiungeva a Wanda Nara di permettere a Icardi di passare del tempo con le figlie, a condizione che non sia presente l’attuale compagna del calciatore, la cantante Maria Eugenia “China” Suarez.

Lo scontro si è verificato davanti al residence di Buenos Aires dove vive la soubrette. Come ricostruito dalla stampa locale, nella giornata di venerdì 14 marzo, Icardi è andato a prendere le figlie a scuola per portarle nella sua abitazione, ma ha fatto prima una deviazione a casa dell’ex, per lasciare i cani delle bambine che non voleva portare con sé.

L’intervento della polizia

Stando a quanto riportato, la tensione tra i due ex si sarebbe alzata subito, tra i modi bruschi adottati dal giocatore del Galatasaray e le grida della showgirl.

La situazione sarebbe degenerata nel momento in cui Icardi avrebbe provato a chiudersi in ascensore con una delle due figlie, che avrebbe detto di sentirsi male ai poliziotti arrivati nel frattempo sul posto con quattro pattuglie.

Tra urla, lacrime e spintoni, gli agenti hanno cercato di sedare la lite, convincendo l’ex attaccante dell’Inter a lasciare le bambine, il tutto davanti alle telecamere della televisione argentina Lam.