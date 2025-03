Foto choc di Maradona al processo sulla morte, l'immagine del cadavere scatena il caos in aula: "Assassini"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

A più di quattro anni di distanza dalla scomparsa, si è aperto in Argentina il processo sulla morte di Diego Armando Maradona. Imputate sette persone tra medici e infermieri, lo staff medico che aveva in cura l’ex campione del Napoli. Non sono mancati momenti di tensione: gli imputati sono stati accolti dalla folla fuori dal tribunale col grido “assassini”, mentre all’interno il pm ha mostrato la foto del cadavere di Maradona al momento del rinvenimento. Una scena drammatica che ha scatenato il caos in aula e ha fatto il giro del mondo in pochi minuti.

Al via processo sulla morte di Diego Armando Maradona

Martedì 11 marzo si è aperto al tribunale di San Isidro, alle porte della capitale Buenos Aires, il processo sulla morte di Diego Armando Maradona.

Sul banco degli imputati c’è l’intero staff medico che aveva in cura il campione argentino: sette persone tra medici e infermieri, a partire dal medico curante, il neurochirurgo Leopolodo Luque.

Fonte foto: ANSA In aula le figlie di Maradona, Dalma e Giannina

Sono accusati di omicidio con dolo eventuale, la cui pena in Argentina prevede tra gli 8 e i 25 anni di reclusione.

Maradona è morto il 25 novembre 2020 all’età di 60 anni per una crisi cardio-respiratoria nella sua residenza alla periferia di Buenos Aires, dove il Diez era convalescente dopo un intervento chirurgico per un ematoma alla testa.

Tensione e commozione al tribunale

Il processo per la morte di Maradona si è aperto con un misto di tensione e commozione.

Come riportano i media argentini, l’arrivo dei sanitari è stato accolto dalla folla radunatasi di fronte al tribunale al grido di “Assassini, assassini”.

Tensione anche all’interno, presenti in aula le figlie di Maradona, Dalma e Giannina, e l’ex moglie Veronica Ojeda, madre di Diego Fernando, il figlio più piccolo dell’ex calciatore del Napoli.

Foto choc del cadavere di Maradona in aula

In aula è scoppiato il caos quando il procuratore Patricio Ferrari ha aperto la sua arringa iniziale mostrando la foto scattata a Maradona poco dopo la morte: mezzo nudo sul letto, con la pancia molto gonfia.

Una immagine choc che ha fatto scoppiare in lacrime le figlie dell’ex fuoriclasse. Una scena trasmessa in diretta streaming dalla Corte Suprema di Buenos Aires sul suo canale ufficiale Youtube che ha fatto rapidamente il giro del mondo.

Poche ore prima dell’inizio del processo la figlia Dalma aveva chiesto giustizia in un’intervista in tv in cui aveva ribadito l’ipotesi di un complotto di una cerchia di potere che avrebbe voluto la morte del padre.

Il messaggio di Diego Jr.

Assente al processo Diego Maradona Jr., l’unico dei figli non residente in Argentina e che si trova attualmente a Tenerife, dove lavora come allenatore dell’Ibarra, nella terza serie spagnola.

Il napoletano, ha seguito da remoto tutta l’udienza, ha mandato un messaggio sui social: “La giustizia non ti restituisce una persona scomparsa, ma serve a fare luce. Mio padre non è morto per una insufficienza cardiaca, quanto per una insufficienza umana. Averlo abbandonato nel suo dolore è stato un delitto”.