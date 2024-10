Diego Armando Maradona jr e la frase choc sul cognome, la replica del figlio del Pibe dopo l'intervista

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Diego Armando Maradona jr fa chiarezza dopo le parole attribuitegli sul suo cognome. Il figlio del defunto calciatore argentino ha postato un video sui suoi canali social nel quale replica alle polemiche sorte dopo una sua intervista a un giornale spagnolo: alcune sue dichiarazioni erano state travisate.

Diego Armando Maradona jr contro il suo cognome?

Oggi allenatore, Diego Maradona jr si è inferocito dopo che, nelle ultime ore, una sua intervista era stata tradotta, a suo dire, in malo modo. In essa il mister pareva avesse detto ai suoi giocatori che il suo cognome, così importante nel mondo del calcio, in realtà gli facesse “schifo”.

La reazione del 38enne è stata veemente tanto da portarlo a non escludere di adire le vie legali.

Cosa aveva detto il figlio di Diego

Tutto nasce dalla sua presentazione come nuovo allenatore dell’Ud Ibarra, in Spagna. Qui, parlando per la prima volta ai suoi giocatori, Maradona ha tenuto un discorso motivazionale.

“Sono qui per vincere. Devo vincere, perché non ho lasciato i miei figli a cinque ore di aereo per continuare a perdere partite. Dimenticate il mio cognome, mi fa schifo”. Queste le parole che sarebbero state pronunciate da lui e che sono state riportate dalla trasmissione spagnola El Chiringuito.

La traduzione errata ha fatto arrabbiare il figlio del Pibe de Oro che ha risposto da par suo con un video sul suo profilo Instagram.

“Orgoglioso di essere Maradona”

In esso Maradona jr va al contrattacco.

Il nativo di Napoli sottolinea come l’intervista non sia vera, come i suoi insulti al cognome che porta siano stati inventati e che, qualora la vicenda non venisse rettificata, potrebbe passare alle denunce.

“Sono costretto a fare un video perché tanta gente dall’Italia mi sta mandando degli screenshot e dei link su un’intervista che ho dato io e che ovviamente non è vera. Non ho mai detto che il mio cognome mi fa schifo, io sono orgoglioso di essere Diego Maradona, di avere questo cognome. Non mi sono mai permesso. Ho semplicemente detto quando sono arrivato qui in Spagna di dimenticare il mio cognome e di giudicarmi per quello che faccio e non per quello che sono. Lascio altri cinque/dieci minuti alle testate che si sono permesse di scrivere queste schifezze di correggere. Sennò inizieranno ad esserci tantissime denunce”, dice nel video.

Chi è Diego jr: vita e carriera

Dopo alcune parentesi da allenatore nelle serie minori campane, Diego Maradona Jr sta tentando l’avventura sulla panchina dell’Ibarra, squadra di Tenerife, in Spagna.

In precedenza aveva avuto anche una discreta carriera da calciatore, passata soprattutto in squadre di secondo piano della Campania. Aveva partecipato inoltre al reality show calcistico “Campioni, il Sogno” e si era ben destreggiato soprattutto nel beach soccer.

Diego Armando Maradona jr è nato dalla relazione tra la leggenda del calcio e Cristiana Sinagra: in un primo momento non fu riconosciuto dall’uomo, cosa che avvenne poi nel 2007. Il figlio spesso aveva parlato in toni entusiastici del padre, scomparso il 25 novembre 2020 all’età di 60 anni. Di lui aveva detto: “Per i bambini i genitori sono dei supereroi. E per me lui è sempre stato così. Io sono un essere umano, lui, che era il più grande, non era un essere umano, era di un altro pianeta. Mio padre era il migliore al mondo per me”.