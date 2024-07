Mauro Icardi non accetta la separazione da Wanda Nara, la rivelazione del giornalista: "Ha già perso 6 kg"

Mauro Icardi sta vivendo un periodo difficile in seguito alla separazione dalla moglie Wanda Nara. Il calciatore ha perso sei chili in poco tempo, segno di un forte disagio emotivo. A rivelarlo è stato il giornalista argentino Gustavo Mendez, che ha parlato di depressione e perdita di appetito per lo sportivo.

Mauro Icardi: il suo stato di salute

Icardi e Nara, sposati per dieci anni, hanno due figlie, Isabella e Francesca. La separazione è stata annunciata dalla showgirl qualche settimana fa, anche se il divorzio non è ancora stato formalizzato.

Dal ritiro in Austria, dove Icardi si trova per gli impegni con il Galatasaray, emergono notizie preoccupanti sul suo stato di salute.

Come riporta Tgcom24, il calciatore appare visibilmente dimagrito. La decisione di Wanda Nara di chiudere la relazione sembra aver colpito duramente Icardi, e il fatto che lei sia tornata a vivere in Argentina mentre lui resta in Turchia non facilita la situazione.

Wanda Nara ha annunciato la separazione citando motivi personali e di salute, riferendosi alla diagnosi di leucemia che ha ricevuto durante un controllo di routine. Nonostante un periodo di crisi e la successiva apparente riconciliazione, la coppia non è riuscita a superare le difficoltà.

La storia con Wanda Nara

La loro storia era iniziata nel 2014, con il matrimonio celebrato dopo che Wanda aveva già avuto tre figli dal primo marito, Maxi Lopez. Dal loro amore sono nate Francesca e Isabella.

Nel 2022, la loro relazione sembrava essere giunta al termine quando Wanda Nara aveva scoperto dei messaggi compromettenti sul cellulare del marito, che confermavano una relazione con la modella China Suarez.

Questo episodio aveva dato il via a un lungo periodo di accuse, attacchi e smentite, seguito con grande interesse dai media, in quello che era stato soprannominato il Wanda-gate.

La separazione definitiva

Nel 2023, sembrava che la coppia avesse trovato un nuovo equilibrio, culminato con il trasferimento in Turchia.

Tuttavia, l’ultima foto insieme risale a giugno, durante un breve viaggio a Londra. Da allora, il loro rapporto è nuovamente precipitato, lasciando Icardi in uno stato di profonda tristezza e sconforto.