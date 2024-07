Wanda Nara conferma la separazione da Mauro Icardi, l'annuncio al giornalista sulla nuova rottura col bomber

La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi ora è ufficiale. La showgirl argentina ha confermato la notizia con un messaggio al programma tv argentino Pomeriggio America. Della crisi tra il calciatore e la showgirl si vociferava da settimane.

Wanda Nara e Mauro Icardi: è finita

Come racconta La Gazzetta dello Sport, la loro relazione, già turbolenta in passato a causa di un tradimento, era stata segnata da un ritorno di fiamma e poi dalla diagnosi di leucemia mieloide cronica ricevuta da Wanda Nara.

Sembrava che avessero superato le difficoltà, ma evidentemente le tensioni erano ancora troppo forti.

I dettagli della separazione non sono ancora stati resi noti, ma Nara ha promesso di raccontarne di più a breve.

La separazione confermata dall’avvocato di lei

L’avvocata di Wanda Nara, Ana Rosenfeld, ha confermato la separazione, precisando che il divorzio non è ancora stato firmato.

Secondo alcune indiscrezioni, la separazione sarebbe stata voluta da Wanda, stanca dell’incertezza del loro rapporto.

Al momento, nessuno dei due sembra avere una nuova relazione.

Il bomber ex Inter non commenta

Mauro Icardi, attualmente in Turchia per giocare con il Galatasaray, non ha ancora commentato la notizia. Wanda Nara, invece, è rimasta in Argentina dove inizierà a girare le puntate di Bake Off Argentina.

La loro separazione rappresenta la fine di una delle coppie più celebri e controverse del mondo dello spettacolo.

La vittoria in tribunale contro Corona

A febbraio l’ormai ex coppia era tornata alla ribalta per una vicenda giudiziaria. I due hanno vinto in tribunale una causa che li vedeva opposti a Fabrizio Corona.

Secondo i giudici, l’ex Re dei paparazzi nel 2019 aveva pubblicato un falso scoop sulla rivista on line King Corona Magazine riguardo un flirt tra Nara e Marcelo Brozovic, all’epoca dei fatti compagno di squadra di Icardi.