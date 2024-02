Fabrizio Corona condannato per diffamazione ai danni di Wanda Nara, Mauro Icardi e Marcelo Brozovic

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nuovi guai giudiziari per Fabrizio Corona. Il tribunale di Milano ha condannato l’ex re dei paparazzi per diffamazione ai danni di Wanda Nara, Mauro Icardi e Marcelo Brozovic. Corona dovrà risarcire la showgirl argentina e il calciatore croato per aver pubblicato sulla sua rivista on line la notizia di un loro presunto flirt.

Fabrizio Corona condannato per diffamazione

Nella giornata di mercoledì 28 febbraio la quarta sezione penale del tribunale di Milano ha condannato Fabrizio Corona per diffamazione ai danni di Wanda Nara, del marito Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter ora al Galatasaray, e di Marcelo Brozovic, centrocampista anche lui ex neroazzurro e ora all’Al Nassr.

Come riporta Ansa, Corona dovrà pagare una multa da 1.500 euro e risarcire le parti civili, 7.500 euro a testa per Nara e Icardi e 5.000 per Brozovic.

Ma non finisce qui, Corona è stato anche condannato alla “riparazione del danno” a Nara e Icardi, che sarà definito in sede civile.

Il falso scoop su Wanda Nara, Mauro Icardi e Marcelo Brozovic

Al centro del caso il falso scoop sul flirt tra Wanda Nara e Marcelo Brozovic comparso nel febbraio 2019 sulla rivista on line “King Corona Magazine”, all’epoca dell’ex agente fotografico.

Nell’articolo si parlava di un presunto flirt tra la showgirl argentina, moglie e procuratrice dell’attaccante Mauro Icardi, e il giocatore croato, all’epoca compagni di squadra nell’Inter.

Fonte foto: ANSA Mauro Icardi e Wanda Nara

“Mauro Icardi divorzia da sua moglie – Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic”, questo il titolo dell’articolo.

Testimoniando in aula come parte civile nel processo, nel 2022 Wanda Nara aveva raccontato che quel finto scoop avrebbe incrinato i rapporti tra Icardi e l’Inter fino alla rottura che si consumò alla fine della stagione 2018-2019.

I commenti delle parti

“Siamo soddisfatti della sentenza di condanna, è stato condannato anche ad un risarcimento del danno come provvisionale e ci riserviamo, poi, di agire con l’azione di risarcimento in sede civile”. Queste le parole rilasciate all’Ansa dall’avvocato Danilo Buongiorno, legale di Marcelo Brozovic.

Questo invece il commento dell’avvocato di Corona, Ivano Chiesa: “Parliamo di 1500 euro di multa, di una sentenza di condanna, ma ad una pena solo pecuniaria. Non sono soddisfatto, ma solo una pena pecuniaria è comunque una cosa buona, anche se faremo appello“.