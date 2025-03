Lite a Francavilla Fontana termina in tragedia, padre accoltella a morte il figlio 44enne: arrestato 71enne

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un 44enne è morto a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, dopo essere stato accoltellato dal padre, al culmine di un litigio in famiglia. Il genitore, un 71enne, è stato arrestato e si trova ora in carcere con l’accusa di omicidio volontario.

L’accoltellamento a Francavilla Fontana

Come riportato da Ansa, la vittima è deceduta nell’ospedale Perrino di Brindisi in seguito alle gravi ferite provocate “da un’arma di punta e taglio” su diverse parti del corpo.

Il 44enne era ricoverato dalla serata di mercoledì 12 marzo, quando in un’abitazione di contrada Cicoria, fuori dal centro abitato del comune nel Brindisino, è scoppiata la violenta lite in famiglia.

Il comune di Francavilla Fontana, nel Brindisino, dove è avvenuto la lite in famiglia culminata con l’accoltellamento del 44enne

Le prime ricostruzioni

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il 71enne avrebbe colpito più volte il figlio con il coltello, ferendolo all’addome.

I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, al lavoro sulle indagini, avevano arrestato il padre per tentato omicidio appena arrivati sul posto.

Ipotesi di reato che si è trasformata in omicidio volontario dopo la morte del 44enne. L’indagato è atteso davanti al gip per l’interrogatorio di convalida del fermo, nel quale potrà fornire la sua versione dei fatti.

Le liti in famiglia

Stando a quanto rivelato dagli inquirenti, il litigio finito nel sangue sarebbe soltanto l’ultimo dei violenti scontri tra padre e figlio.

L’atmosfera ostile in famiglia andava avanti da tempo per i problemi di tossicodipendenza di cui soffriva il 44enne: il conflitto si sarebbe accesso ancora di più nell’ultimo episodio dopo l’ennesima richiesta di denaro del figlio al genitore.

