Mauro Icardi contro Wanda Nara, il calciatore avrebbe bloccato le carte di credito per "vendicare" il divorzio

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nuova puntata nella telenovela sulla separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara: il calciatore avrebbe bloccato le carte di credito alla showgirl, per protestare contro la decisione di divorziare presa da quest’ultima.

L’ultima rivelazione su Mauro Icardi e Wanda Nara

Stando a quanto rivelato da Majo Martino nel corso del programma televisivo argentino Mañanísma, Mauro Icardi, contrario al divorzio, avrebbe bloccato le carte di credito a Wanda Nara.

Non sarebbe la prima volta: il calciatore lo avrebbe già fatto alcuni anni fa, ai tempi del presunto flirt con China Suarez che portò alla prima separazione con Wanda Nara.

Fonte foto: ANSA

Mauro Icardi.

Il commento dell’avvocato di Wanda Nara

Ana Rosenfeld, avvocato di Wanda Nara (nonché una delle sue migliori amiche), ha commentato l’indiscrezione sulle carte di credito bloccate.

Interpellata durante la trasmissione televisiva, ha detto: “Non so da dove provengano queste informazioni. È vero però che gli uomini spesso fanno questa mossa come misura coercitiva. In caso di separazione, la prima cosa che fanno gli uomini è togliere la carta di credito o non farsi carico degli obblighi di mantenimento dei figli minorenni”.

Majo Martino ha spiegato che l’informazione sarebbe arrivata direttamente da Wanda Nara. A quel punto, l’avvocato ha aggiunto: “Se proviene da lei allora è plausibile“.

Perché Wanda Nara ha lasciato Mauro Icardi

Ana Rosenfeld ha anche spiegato i motivi dietro alla decisione di Wanda Nara di lasciare Mauro Icardi: “Wanda Nara ha fatto ogni cosa per far funzionare le cose tra loro. Mauro Icardi dovrebbe fare qualcosa per riconquistarla, dovrebbe cambiare atteggiamento”.

L’avvocato ha aggiunto: “Oggi Wanda preferisce mettere al primo posto il suo benessere fisico e mentale“.

Nel 2023 Wanda Nara ha scoperto di essere affetta da leucemia. Lo scorso giugno, ai microfoni della trasmissione Se extraña la nona, ha raccontato: “Mi hanno fatto le analisi e hanno iniziato a chiamarmi in clinica. Ero spaventata. Ho iniziato ad avere paura perché non hanno voluto comunicare i risultati alla mia segretaria. La dottoressa si è un po’ innervosita, mi ha chiesto se fossi accompagnata e voleva conoscere chi fosse il mio medico di base”.

Il racconto di Wanda Nara sui momenti successivi alla sconvolgente notizia: “Non stavo capendo più niente. Ero pronta per partire con Mauro per la Turchia, avevo le valigie pronte e all’improvviso mi sono trovata in ospedale. Mi hanno ricoverato e nessuno mi ha detto niente. Temevo mi restassero 24 ore di vita e che non volessero dirmelo”.

La showgirl argentina aveva anche detto: “Sono mamma di cinque figli. Grazie al cielo è capitato a me che sono forte e non ai miei figli. A volte sono stanca per le pillole ma comunque grata perché qualche anno fa non esisteva una cura per la mia malattia”.