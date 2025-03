Poesia di Maurizio Gasparri contro Luca e Paolo, la risposta: "Piccolo, hai superato la terza elementare"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Botta e risposta a distanza fra Maurizio Gasparri e il duo Luca e Paolo: dopo che il senatore ha pubblicato su X una poesia, in cui attacca i comici (insieme a Gramellini), è arrivata la risposta nel corso del programma di La7 “Di Martedì”. Luca e Paolo hanno recitato integralmente il componimento, per poi complimentarsi con Gasparri “per aver superato la terza elementare”.

La poesia di Gasparri

La singolare invettiva di Maurizio Gasparri nei confronti di Luca e Paolo, “colpevoli” di prendere spesso di mira il senatore, era arrivata il 9 marzo attraverso il suo suo profilo ufficiale su X.

Nella poesia, tutta in rima baciata, Gasparri lancia varie critiche e offese a Luca e Paolo, oltre che a Massimo Gramellini. Si va dal sottolineare che questi compaiano soltanto in tv “minori”, al fatto che soffrano di invidia, livore e astio, mancando della capacità di far ridere.

Il fulcro dell’attacco è però nella citazione dei celebri personaggi interpretati da Luca e Paolo, i “cugini m**da”. Nel componimento Gasparri puntualizza che i due comici si sono affibbiati da soli quel nome, asserendo che la “materia” è quella più idonea per caratterizzare “certa gente”.

La risposta di Luca e Paolo

Nel corso della puntata dell’11 marzo di “Di Martedì”, Luca e Paolo hanno scelto di rispondere recitando l’intera poesia di Gasparri, condita con brevi commenti e qualche smorfia, per poi piazzare la loro risposta a tono soltanto in coda.

“Farei un applauso al piccolo Maurizio perché l’esame di terza elementare è passato alla grande, bravo Mauri, bravo” ha attaccato Luca Bizzarri.

Gli scontri di Gasparri con Luca e Paolo

Quella fra Gasparri e il duo comico è una inimicizia ormai storica. Da parte sua, il senatore non ha certo mai lesinato le risposte a tono, riprendendo peraltro sovente il tema dei famosi personaggi di marrone vestiti, interpretati dai due comici.

Va detto che Gasparri è stato spesso al centro della satira di Luca e Paolo, che proprio a “Di Martedì” hanno ironizzato su altre sue “poesie”.

In precedenza, infatti, gli sberleffi erano arrivati per un componimento dedicato a José Mourinho, ex allenatore di Inter e Roma. Una poesia bollata come “rime da terza media”.

Nell’ultima occasione, però, Gasparri è andato dritto al sodo dedicando la sua poesia proprio a Luca e Paolo, che non si sono certo lasciati sfuggire l’opportunità di ribattere ancora una volta il colpo.