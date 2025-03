Perché il dna di Andrea Sempio era sotto le unghie di Chiara Poggi? La sua risposta a Quarto Grado nel 2017

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Andrea Sempio ha già parlato in passato della presenza del proprio dna sotto le unghie di Chiara Poggi. In una puntata della trasmissione Quarto Grado del 2017, aveva specificato di essere un frequentatore abituale della casa di Garlasco, essendo amico del fratello della vittima.

Cosa ha detto Andrea Sempio sul dna

La riapertura del caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco è dovuta principalmente al dna ritrovato sotto le unghie della vittima, che sarebbe compatibile con il profilo genetico di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima.

Della vicenda, Sempio aveva già parlato in passato, a una puntata del programma Quarto Grado di Rete 4: “Purtroppo non ho le competenze per rispondere al perché il mio dna si trovasse sotto le unghie di Chiara” ha esordito il nuovo indagato.

“Io andavo a casa di Chiara Poggi e del fratello almeno una volta a settimana. La nostra vita era quella di due ragazzini di 18 o 19 anni. Principalmente giocavamo ai videogiochi, usando lo stesso computer che usava Chiara” ha poi specificato.

Non solo il dna contro Sempio secondo la gip

La giudice per le indagini preliminari che ha riaperto il caso di Garlasco, Daniela Garlaschelli, ha specificato che non è soltanto sul dna che si è basata la sua decisione.

Il caso è stato riaperto alla luce “degli elementi nuovi e, in particolare della utilizzabilità del profilo genetico estratto dal materiale biologico rinvenuto sotto le unghie della vittima e alla sua compatibilità con il profilo genetico riconducibile all’indagato” ha dichiarato.

Fonte foto: ANSA La villetta dei Poggi a Garlasco

Ci sarebbero infatti anche ulteriori tracce di natura biologica che sarebbero state rinvenute sulla scena del crimine e che potrebbero rappresentare elementi utili.

Caso riaperto dopo una bocciatura e un’archiviazione

Non è la prima volta che viene effettuato un tentativo per riaprire le indagini su Garlasco. Già in altre due occasioni infatti, un gip si era trovato a decidere sulla questione, ma con esito opposto alla decisione del 6 marzo.

In entrambi i casi era stata rifiutata la riapertura, anche alla luce del fatto che la posizione di Sempio, sempre al centro dei tentativi di riapertura del caso, è già stata archiviata in passato.

I carabinieri di Milano hanno intanto acquisito il fascicolo riguardante il condannato per l’omicidio, Alberto Stasi, fidanzato di Chiara Poggi, condannato per l’omicidio.