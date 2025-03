Gli astronauti bloccati da 9 mesi sulla Iss pronti al rientro, arrivato nuovo equipaggio con missione SpaceX

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dovevano restare sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) solo per otto giorni, ma a causa di problemi tecnici sono rimasti bloccati in orbita per più di nove mesi. Ora i due astronauti della Nasa Suni Williams e Butch Wilmore potranno tornare sulla Terra con la capsula Dragon di SpaceX che ha portato sulla stazione il nuovo equipaggio.

Sulla ISS arriva il nuovo equipaggio

Nella notte tra sabato 15 e domenica 16 marzo ha attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) la capsula Crew Dragon Endurance di SpaceX.

A bordo quattro astronauti che daranno il cambio all’equipaggio finora in servizio sulla stazione.

Fonte foto: ANSA Gli undici astronauti a bordo della ISS

Si tratta degli statunitensi Anne McClain e Nichole Ayers della Nasa, Kirill Peskov dell’agenzia russa Roscosmos e Takuya Onishi dell’agenzia giapponese Jaxa.

Sono stati accolti da Nick Hague e Don Petitt, della Nasa, e dai cosmonauti russi Aleksandr Gorbunov, Ivan Vagner e Alexey Ovchinin. E da Suni Williams e Butch Wilmore, i due astronauti statunitensi che sono bloccati sulla ISS dallo scorso giugno.

La missione di SpaceX per salvare gli astronauti “abbandonati”

Con l’arrivo della navicella di SpaceX ora Williams e Wilmore potranno finalmente rientrare sulla Terra: nei prossimi giorni i due astronauti faranno il viaggio di ritorno dalla ISS assieme ai colleghi Hague e Gorbunov.

Anche se non si sa ancora quando: la finestra per il viaggio di ritorno della capsula Dragon si apre mercoledì 19 marzo, ma bisognerà poi tenere in considerazione le condizioni meteo sull’oceano Atlantico al largo della Florida, dove la navicella dovrà fare il suo ammaraggio.

Fino ad allora, ci saranno ben 11 persone a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Gli astronauti bloccati per 9 mesi sulla stazione spaziale

Suni Williams e Butch Wilmore erano arrivati sulla ISS a fine giugno 2024 con il primo volo di test della capsula Starliner realizzata da Boeing.

Sarebbero dovuti restare sulla stazione spaziale solo otto giorni, ma a causa di problemi tecnici alla navetta, la Nasa aveva deciso di far rientrare la Starliner senza nessuno a bordo.

Così i due astronauti sono rimasti sulla ISS per più di nove mesi, in attesa dell’arrivo del nuovo equipaggio con la capsula Dragon.