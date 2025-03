Biancaneve è il live action delle polemiche, perché le scintille fra le protagoniste Rachel Zegler e Gal Gadot

È stata una prima visione blindata quella del remake di Biancaneve, andata in scena sabato 15 marzo a Los Angeles. È rimasto deluso chi sperava in polemiche o colpi di teatro, considerati i battibecchi social fra le due protagoniste: la filopalestinese Rachel Zegler (Biancaneve) e l’israeliana Gal Gadot (la regina malvagia).

Le polemiche per Biancaneve

Il remake di Biancaneve è stato accompagnato dalle polemiche fin dalla scelta del casting. La parte più tradizionalista dei fan ha contestato la scelta dell’attrice Rachel Zegler, americana di origine colombiana.

Un giorno una regina “diede alla luce una bimba bianca come la neve, rossa come il sangue e con i capelli neri come l’ebano; e, per questo, la chiamarono Biancaneve”. Così viene descritta la protagonista nella fiaba dei fratelli Grim.

Ok per i capelli corvini, ma la carnagione bianca come la neve, non pervenuta, ha irritato parte dei fan Disney che hanno contestato la produzione accusandola di woke washing.

C’è poi chi ha avanzato una critica estetica, ritenendo improbabile che una regina interpretata da Gal Gadot potesse nutrire complessi d’inferiorità nei confronti di una Biancaneve interpretata da Rachel Zegler.

Hanno poi conquistato le pagine dei rotocalchi le dichiarazioni dell’attrice Zegler, che ha più volte accusato la fiaba di essere “molto datata”, aggiungendo che il principe azzurro è stato quasi uno stalker e che nel remake Biancaneve “non verrà salvata dal principe. Non sognerà il vero amore. Sognerà di diventare la leader che sa di poter essere”.

Rachel Zegler contro Donald Trump

Ma il culmine delle polemiche è stato di tipo politico: dopo le elezioni, Zegler ha scritto una serie di post critici contro il 47° presidente degli Stati Uniti, per poi sintetizzare il tutto in “Fuck Donald Trump“. Dopo lo tsunami di reazioni, l’attrice ha cancellato il post e si è scusata: “Ho lasciato che le mie emozioni prendessero il sopravvento”.

Rachel Zegler VS Gal Gadot

Ma, soprattutto, Rachel Zegler e Gal Gadot si sono rese protagoniste di scontri e polemiche a distanza in merito alla guerra Israele–Hamas, senza però mai citarsi apertamente a vicenda. Zegler ha più volte postato su X commenti pro-palestinesi come “free Palestine” mentre Gadot replicava colpo su colpo dando il suo supporto a Israele.

Sabato, le due primedonne che non si sono mai amate, sono apparse sorridenti e cordiali tra loro.