Scovati autolavaggi abusivi a Gela, scattano maxi multe e denunce per lavoro nero e reati ambientali

È di tre persone denunciate e violazioni amministrative per oltre 20mila euro il bilancio di un’operazione della Polizia Stradale di Gela. Durante controlli in città, sono stati scoperti lavoratori senza contratto e violazioni ambientali.

Controlli della Polizia Stradale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Polizia Stradale di Gela ha condotto ispezioni amministrative che hanno portato alla scoperta di un autolavaggio gestito senza autorizzazioni. Il titolare, un uomo di 46 anni, è stato denunciato per gestione di rifiuti non autorizzata, con conseguente sequestro preventivo dell’impianto.

Lavoro nero e violazioni amministrative

Durante i controlli, effettuati con l’ausilio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, sono stati trovati quattro lavoratori privi di contratto. Al titolare sono stati contestati illeciti per omessa sorveglianza sanitaria e formazione in materia di salute e sicurezza. Un altro titolare di autolavaggio è stato sanzionato per mancanza di denuncia di inizio attività e presenza di lavoratori senza contratto.

Conclusioni dell’operazione

Complessivamente, l’attività ispettiva ha portato a violazioni amministrative per oltre 20mila euro, un sequestro preventivo, due sospensioni di attività imprenditoriale per lavoro nero e tre persone denunciate all’Autorità Giudiziaria. Per le ipotesi penalmente rilevanti, sussiste la presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva.

