Modena, ristorante etnico nei guai: sequestrati 78 kg di carne scaduta e maxi multa per il titolare

E’ di 78 kg di prodotti carnei sequestrati e 3.000 euro di sanzioni il bilancio di un’ispezione igienico-sanitaria condotta dai Carabinieri del N.A.S. di Parma presso un ristorante etnico a Modena. Le irregolarità riscontrate rappresentano un rischio per la sicurezza alimentare e la salute dei consumatori.

Sequestro di prodotti scaduti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, durante l’ispezione, i militari hanno scoperto che 78 kg di prodotti carnei confezionati erano scaduti. Questi prodotti, del valore commerciale di circa 1.200 euro, sono stati sequestrati per prevenire rischi per la salute pubblica.

Carenze igienico-sanitarie nel magazzino

Oltre ai prodotti scaduti, i Carabinieri hanno rilevato gravi carenze igienico-sanitarie nel magazzino del ristorante. L’accatastamento eccessivo di confezioni di attrezzature inutilizzate, mescolate con alimenti destinati alla somministrazione, potrebbe favorire contaminazioni e compromettere la qualità dei prodotti conservati.

Sanzioni amministrative

Per le violazioni accertate, al legale responsabile dell’attività sono state contestate violazioni amministrative, con conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di 3.000 euro. I controlli da parte dei Carabinieri del N.A.S. proseguiranno per garantire il rispetto delle normative vigenti e la tutela della salute pubblica.

Continuità nei controlli

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, le attività di controllo continueranno per prevenire eventuali rischi per i consumatori e garantire elevati standard di sicurezza alimentare a Modena.

