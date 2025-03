Claudio Amendola si dà alla cucina con Cascina Romana a Milano dopo Frezza: quando apre il ristorante

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Claudio Amendola sbarca a Milano. Non per qualche spettacolo, intervista o per la presentazione di un film ma per la sua nuova attività: l’attore e regista, infatti, è un appassionato ristoratore e proprio nel capoluogo lombardo ha deciso di aprire due ristoranti di cucina romana.

Quanti ristoranti ha Claudio Amendola

Non ci sono solo cinema, teatro e tv nella vita e nella carriera di Claudio Amendola. E nemmeno la politica, avendo più volte detto lui stesso di aver sempre declinato l’invito a candidarsi.

L’altra grande passione, ma anche occupazione a tempo pieno, è la ristorazione. A Roma, la sua città, ha aperto nel 2022 il Frezza, in pieno centro.

Fonte foto: ANSA

Claudio Amendola

E non è stata la prima ma la terza volta: nel 1990, infatti, l’attore aveva aperto il ristorante “L’ultima follia” a Trastevere (poi chiuso nel 1994) mentre nel 2010 aveva aperto le sue porte il “Ristorante Osteria del Parco”, a Valmontone.

Ora, come detto, Amendola si prepara a portare la sua cucina romana a Milano. E per l’esattezza non con uno ma con due ristoranti a Porta Venezia.

Il ristorante di Claudio Amendola a Milano

Cascina Romana, questo il nome del nuovo locale, è pronto a sdoppiarsi e a unire tutta tipicità capitolina del Frezza e i piatti dello chef romano Adriano Baldassare. Cascina Romana, infatti, vuole essere una cascina urbana su due piani.

Una data ufficiale ancora non c’è ma dovrebbe essere questione di poco. Come si vede sui profili social del locale, i lavori sono a buon punto e l’apertura non dovrebbe tardare.

Una cascina urbana, due format di ristorazione

Nel nuovo locale di Claudio Amendola prenderanno vita due format diversi di ristorazione. Al piano terra ci sarà una vera e propria versione milanese del Frezza, ma seguendo un modello di ristorante più dinamico e contemporaneo con tanto di cocktail.

Al piano di sopra ci sarà Li Somari, dello chef Adriano Baldassarre, che proporrà una cucina raffinata con piatti iconici della tradizione romana e milanese. Oltre che quello di Claudio Amendola, il progetto porta il nome di Andrea La Caita, manager esperto del settore food.

Amendola ha parlato della sua Cascina Romana a Deejay chiama Italia: “Mi auguro che non sia un fenomeno passeggero perché la cucina romana ha la particolarità di richiamare molto l’idea di casa“, ha detto. Un tipo di cucina “calorosa e conviviale” che unisce il cibo al piacere della conversazione. “La mia passione nasce proprio dalla convivialità; adoro stare a tavola e mi piacciono quei momenti in cui si è liberi di essere se stessi”, ha concluso Amendola.