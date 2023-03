Claudio Amendola svela di essere stato dipendente dalla cocaina a Belve, poi racconta l'aneddoto sulla benzina

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Claudio Amendola è uno degli attori italiani più amati dal pubblico del piccolo e grande schermo, artista capace di interpretare magistralmente ruoli drammatici e anche comici. Ospite di “Belve”, il programma condotto su Rai2 da Francesca Fagnani, il 60enne si è raccontato svelando di essere stato dipendente dalla cocaina.

Claudio Amendola e la dipendenza dalla cocaina

Figlio d’arte di Ferruccio Amendola e Rita Savagnone, Claudio Amendola è stato ospite dell’ultima puntata di Belve, in onda martedì 21 marzo 2023 su Rai2 dalle 21. Nel corso dell’intervista, il 60enne romano si è aperto con Francesca Fagnani raccontando di un periodo buio della sua vita, in cui ha fatto uso di droghe tanto da non essere più lucido.

“Ero dipendente dalla cocaina” ha raccontato l’attore, spiegando però di essere riuscito a uscirne: “Sono uscito dalla dipendenza perché c’è sempre stato qualcosa di più importante e sono sempre stati i figli”. Ha toccato il fondo, ma è riuscito a risalirne: “Per fortuna, lo spavento o la responsabilità che solo tu puoi avere in quel momento, ti costringono a tornare lucido. E cosi è stato”.

La separazione e la commozione per i figli

Nel corso della chiacchierata con Francesca Fagnani, che nella stessa puntata ha ospitato anche Claudia Pandolfi che ha svelato dei retroscena sulla sua vita, Amendola ha poi affrontato l’argomento riguardo la sua vita privata parlando della separazione dalla moglie Francesca Neri.

Alla conduttrice ha confessato: “Oggi non c’è dolore, il dolore c’è stato prima. C’è semmai il dispiacere di non essere stato, di non essere stati, in grado di arrivare sino in fondo”.

E parlando dei suoi figli si commuove: “La gioia più grande? Quando mia figlia Alessia, nata prematura di 5 mesi e mezzo, ce l’ha fatta”.

L’aneddoto sulla benzina

Spazio anche a qualche approfondimento sulla carriera che, gli fa notare la Fagnani, si è basata inizialmente sulla sua figura da coatto: “Sì, mi adagiavo molto su questo agli inizi. Poi, quando tornavo a casa, i miei mi dicevano “Ma sei nato a Villa Stuart!” Però funzionava”.

Ma dietro a un grande attore c’è anche una gioventù turbolenta. Amendola, infatti, ha raccontato di essere finito in carcere: “A 19 anni sono finito a Regina Coeli. Per un succhio di benzina! Ma è stata una esperienza formativa”.

La stoccata a Ignazio La Russa

Nel corso dell’intervista, spazio anche a una frecciatina politica a Ignazio La Russa. Il presidente del Senato, in una passata intervista a Belve, aveva infatti definito Claudio Amendola “il più stronzo di tutti” e lo ha denunciato dopo i fischi alla festa del Cinema nel 2011.

Prendendola sul ridere, l’attore ha rivelato a Francesca Fagnani: “Ma vi ha detto a chi ha dovuto devolvere i soldi della causa persa? Ad Emergency”.