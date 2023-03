Claudia Pandolfi e la relazione con una donna svelata a Belve: "Ho avuto una fidanzata, per me era un faro"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Claudia Pandolfi, attrice romana 48enne, si è raccontata a “Belve“, la trasmissione in onda su Rai2 e condotta dalla giornalista Francesca Fagnani. Nel corso dell’ultimo appuntamento, che andrà in onda martedì 21 marzo 2023 alle 21, l’artista ha svelato dei retroscena della sua vita che non tutti conoscono.

Claudia Pandolfi fidanzata con una donna

Ospite dell’ultima puntata della trasmissione in onda ogni martedì su Rai2, Claudia Pandolfi si è aperta totalmente con Francesca Fagnani, raccontando di avere avuto una fidanzata. La 48enne, infatti, ha svelato di avere avuto rapporti con una ragazza della quale si era innamorata.

“Per un breve periodo ho avuto una fidanzata, mi sono innamorata di questa donna che per me era un faro” ha raccontato l’attrice. Pandolfi ha svelato che in quel periodo aveva parecchie inquietudini, ma “non mi sono posta alcun problema e ho vissuto questa storia bellissima“. La stessa attrice ha poi svelato che la frequentazione è durata circa un mese.

Fonte foto: Ansa Claudia Pandolfi protagonista a Belve

Il matrimonio lampo e la separazione

Ma a parte la parentesi amorosa con una donna, Pandolfi è stata anche sposata con Massimiliano Virgili. Un matrimonio lampo, naufragato dopo appena un mese. “Fu un problema mio, di una che si è era ritrovata sposata, ma che non aveva alcuna intenzione di volerlo fare” ha svelato la 48enne.

Quando Francesca Fagnani le ha chiesto come avesse trovato il coraggio di comunicare la fine dell’unione al marito, la Pandolfi ricorda di non aver avuto un dialogo netto con lui, dall’oggi al domani, ma era una situazione già detta prima del matrimonio. “Tutti mi dissero che era solo una crisi prematrimoniale. L’unica persona che mi disse la verità fu Carlotta Natoli. Lei mi disse che in realtà io non volevo sposarmi” ha raccontato.

Claudia Pandolfi e la carriera oltre “Un medico in famiglia”

Tutti ricordano Claudia Pandolfi in “Un medico in famiglia“, fiction che ha avuto grande successo tra la fine degli anni Novanta e gli inizi del 2000. Una serie “abbandonata” nel 2000, per l’appunto, dalla 48enne che ha avuto anche tante altre esperienze lavorative nell’ambito del piccolo e grande schermo.

Incalzata dalla conduttrice, infatti, ha ricordato le proposte cinematografiche più impegnative, come quella di un film (mancato) con Tinto Brass. Quando la Fagnani chiede se il motivo del rifiuto fosse dovuto a delle scene che avrebbe dovuto interpretare tra l’hard e il ridicolo come “giocare a m’ama non m’ama con i peli del pube”, la Pandolfi ricorda: “Quando lessi quella scena chiusi il copione di botto. Non me la sono sentita, ma quello con Tinto Brass fu uno dei pranzi più divertenti della mia vita”.