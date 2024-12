Alessia Amendola figlia di Claudio esclusa da MasterChef Italia alle selezioni: "Farò la cuoca in ogni caso"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Tra gli aspiranti chef che hanno tentato di entrare nella cucina di MasterChef Italia 14 c’è stata anche una figlia d’arte. Alessia Amendola, figlia del popolare attore Claudio, si è presentata alle selezioni del cooking show. Le sue tagliatelle al limone, però, non hanno convinto tutti i giudici, e così la doppiatrice è stata costretta a lasciare il gioco.

Il sogno di Alessia Amendola, figlia di Claudio

Dietro i banchi di MasterChef Italia, nella seconda puntata di selezioni andata in onda giovedì 19 dicembre, c’è stata una grande sorpresa.

Tra i 18 aspiranti chef presentatisi di fronte ai severi giudici c’è stato anche un volto familiare, doppiatrice e figlia d’arte.

Fonte foto: ANSA I giudici di MasterChef Italia: Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri

Si tratta di Alessia, figlia dell’attore Claudio Amendola e nipote di Ferruccio, tra le voci più grandi del doppiaggio all’italiana.

Le sue tagliatelle al limone hanno convinto soltanto due giudici su tre. Così, Alessia Amendola resta fuori dalla classe di MasterChef.

Ma la 40enne che ha prestato la voce a dive del calibro di Anne Hathaway e Ellen Page non demorde: “Farò questo in ogni caso, voglio fare la chef”.

La nuova edizione di MasterChef Italia

Alle soglie del Natale, come da tradizione, è iniziata una nuova stagione di MasterChef, la 14esima dell’edizione italiana.

A fare da giudici, anche quest’anno, gli implacabili chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Un’edizione iniziata all’insegna dei colpi di scena. Per la prima volta, saranno soltanto 18 (e non 20 come di consueto) gli aspiranti chef a entrare nella classe da titolari.

Tra questi, il più giovane è Samuele, che avrebbe voluto partecipare già lo scorso anno ma ha dovuto prima attendere il diploma.

Ancora, Jack, content creator milanese noto per aver raccontato il proprio trapianto di capelli su TikTok; il manager appassionato di cucina Franco e l’italocinese Anna.

La novità dei grembiuli grigi

Qualche novità nel meccanismo del gioco. In fase di selezione ai concorrenti è stata concessa la possibilità di un all in.

I cuochi amatoriali hanno potuto scegliere se avere 10 o 5 minuti per completare il piatto da presentare alla giuria.

Con tre sì, si è ottenuto a pieno diritto il grembiule bianco e la partecipazione al gioco. Con due sì, è arrivato il grembiule grigio di chi sta in panchina.

I concorrenti in grigio non parteciperanno alla gara, ma resteranno a disposizione di un ripescaggio, in caso un concorrente ufficiale deluda i giudici.